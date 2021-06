NTB

Casper Ruud er klar for tredje runde i Roland-Garros-turneringen i tennis i Paris. Onsdag slo han polske Kamil Majchrazk i tre strake sett i runde to.

Kampen endte med sifrene 6-3, 6-2, 6-4.

Det ble en flott åpning på kampen for den 22 år gamle nordmannen. Han brøt polakkens serve tidlig og tok etter hvert hjem det første settet 6-3.

I sett nummer to fulgte spillerne hverandre fram til 2-2, da Ruud klarte å bryte. Han brøt også fram til 5-2 og kunne deretter serve hjem settet med 6-2.

To tidlige servebrudd til 3-0 i det tredje settet la grunnlaget for en ny settseier, men motstanden brøt tilbake to ganger og utlignet til 4-4. Ruud skjerpet seg deretter og brøt til 5-4, før han servet hjem kampen.

Spilleren fra Snarøya er ranket som nummer 15 i årets Roland-Garros-turnering, og er for tredje året på rad klar for tredje runde. Der tapte han for Roger Federer i 2019 og for Dominic Thiem i fjor.

Kamil Majchrazk er ranket som nummer 126. De to hadde møttes to ganger tidligere med Ruud som vinner begge gangene. I 2018 vant Ruud med sifrene 7-5, 7-5 i Las Vegas, mens i 2016 vant han med 6-1, 6-1 på grusen i en turnering i Spania.

De to har også trent en del sammen slik at kunnskapen om motstanderen var god.

Ruud møter vinneren av kampen mellom Alejandro Davidovich Fokina fra Spania og nederlandske Botic van der Zandschulp i 3. runde. Den kampen spilles trolig fredag.