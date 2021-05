Zidane: – Klubben hadde ikke troen på meg lenger

NTB

Den avgåtte Real Madrid-sjefen Zinédine Zidane sier han ga seg i jobben fordi klubben ikke lenger trodde på ham.

Torsdag forrige uke ble det klart at franskmannen er ferdig i som sjef for Real Madrid i sin andre periode. I et åpent brev publisert i den spanske avisen AS letter han på sløret.

– Jeg drar fordi jeg føler klubben ikke har troen på meg lenger som jeg trenger eller støtten til å bygge noe på medium eller lang sikt, skriver Zidane i brevet til Real Madrid-fansen.

Zidane ble ansatt på nytt i Real Madrid i 2019 med en kontrakt som gikk til 2022. Den siste sesongen har ikke gitt noen trofeer for den ellers seiersvante franskmannen. I ligaen endte Real Madrid på sølvplass etter en jevn innspurt mot byrival Atlético Madrid. Sistnevnte ble seriemester. I mesterligaen ble det semifinaletap mot Chelsea.

Det er første gang på elleve sesonger at Real ikke vinner en tittel i løpet av en sesong.

– Jeg skjønner fotball og kjenner kravene i en klubb som Real Madrid. Jeg vet at hvis du ikke vinner, må du dra, skriver han blant annet i brevet.