Tuchel: – Vi ville være en stein i skoa deres

Thomas Tuchel kysser mesterligatrofeet etter Chelseas finaleseier over Manchester City. Foto: Susana Vera, Pool via AP / NTB

NTB

Thomas Tuchel vant den taktiske duellen med Pep Guardiola og ledet Chelsea til seier i mesterligafinalen. Etterpå hyllet han spillerne.

– De var bestemt på at vi skulle vinne. Planen vår var å være en stein i skoa deres. Jeg oppfordret alle til å heve seg og slå seg løs, til å være modige og skape kontringsmuligheter, sa Tuchel til BT Sport.

– Det var en tøff fysisk kamp, og alle måtte hjelpe hverandre.

Defensivt imponerte Chelsea stort, og Uefa-statistikken viste at Manchester City fikk til bare én avslutning på mål.

Tuchel kunne feire sin første mesterligatriumf 279 dager etter at han tapte finalen med Paris Saint-Germain. Det ble 0-1 for Bayern München i Lisboa i august. Lørdag var Tuchel på rett side av samme resultat om lag 30 mil lenger nord i Portugal.

– Jeg er så takknemlig over å ha kommet til finalen igjen. Jeg følte at det var annerledes, at det var nærmere. Å få dele denne følelsen med alle er utrolig. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal føle, sa han.

Tuchel ledet Chelsea for 30. gang lørdag, og for tredje gang ble det seier over sesongens suverene Premier League-mester Manchester City. Det ble 1-0-seier i FA-cupens semifinale og i mesterligafinalen, mens det ble 2-1-seier på bortebane i ligaen 8. mai.