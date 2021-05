Øystein «Pølsa» Pettersen gjør comeback i «Mesternes mester»

Øystein Pettersen fikk bare med seg to konkurranser i forrige Mesternes mester før han røk ut med skade. Nå blir han en av ti deltakere i neste sesong.

– Det har aldri skjedd før, forteller programleder Aksel Lund Svindal.

Etter at alpinesset Aksel Lund Svindal (38) vant siste sesong av «Mesternes mester» på NRK tidligere i år, ble det kjent at han også overtar programlederrollen etter Dag Erik Pedersen (61).

Øystein «Pølsa» Pettersen (38) pådro seg en skade i første episode av «Mesternes mester» sist sesong, og måtte forlate konkurransen.

Dermed er det duket for et «Mesternes mester»-comeback for den doble OL-vinneren og fem ganger VM-vinneren.

Men fredag avsløres enda et comeback, når deltakerne i kommende sesong «Mesternes mester» avsløres. Det var Se og Hør som først publiserte lista:

Fotballhelten Lars Bohinen (51)

Håndballspilleren Anja Hammerseng-Edin (38)

Roeren Nils Jakob Hoff (36)

Proffdanseren Nadya Khamitskaya Andersen (38)

Håndballspilleren Linn-Kristin Riegelhuth Koren (36)

Skipperen Bjørn Einar Romøren (40)

Skøyteløperen Ida Njåtun (30)

Judo-utøveren Madelene Rubinstein (26)

Bilsport-legenden Tommy Rustad (52)

Langrennsløperen Øystein «Pølsa» Pettersen (38)



Comeback



Der er mange gode navn, men det siste har vi vel sett før i «Mesternes mester»-sammenheng?

Joda, Øystein «Pølsa» Pettersen, OL-gull-vinner fra Vancouver i 2010, var også med i konkurransen sist sesong.

Oppholdet ble imidlertid avbrutt svært tidlig i konkurransen, etter at Pettersen ble skadd.

– Jeg lurer på om jeg satte rekord i hvor kort jeg var her. Det går ikke an å gjøre det dårligere. Det var dritkjipt, men det var umulig å fortsette, sa han til Se og Hør etter å ha trukket seg.

– Aldri skjedd før

Programleder Aksel Lund Svindal synes det er stas at Pettersen får en ny sjanse i programmet, skriver Se og Hør.

– Det har jo aldri skjedd før at noen har returnert til «Mesternes mester», men så har heller aldri noen vært så uheldig så tidlig som Øystein. Det er mange som har ønsket ham tilbake. Jeg tipper Øystein nå er klar for å jage helt andre rekorder enn den han pådro seg forrige sesong, uttaler Svindal i en pressemelding.