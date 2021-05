Norske Dennis (23) kan skyte Venezia til Serie A

NTB

Dennis Johnsen hevder at flere Serie A-klubber har vist interesse for ham. I dag kan nordmannen rykke opp til den italienske toppserien med Venezia.

Søndag vant Venezia 0-1 borte mot Cittadella i første kamp i playoff-finalen, takket være en fin assist av norske Dennis Johnsen. I dag kan opprykket til Serie A sikres for den 23 år gamle trønderen.

I august i fjor signerte nordmannen fireårskontrakt med Venezia. Etter ni måneder i turistbyen stortrives han i sitt nye hjemland. Lynvingen har spilt 38 kamper og står med 7 mål og 5 assist. Selv har han lagt lista høyere.

– Det har vært en veldig bra sesong, selv om jeg gjerne skulle hatt flere målpoeng, sier Johnsen til NTB.

Konkurs

Sist gang Venezia spilte i Serie A, var i 2001-2002-sesongen. Siden da har klubben gått konkurs og blitt sendt ned til Serie D to ganger. Nå er klubben fra Nord-Italia nærmere opprykk enn på mange år, noe Johnsen gleder seg stort over.

– Det hadde vært veldig kult å rykke opp, og det ville betydd utrolig mye for klubben, fansen og hele byen. Det er en stor drøm å spille i Serie A, smiler den tekniske kantspilleren mens kirkeklokkene ringer over byens kanaler.

Siste hinder er Cittadella. Laget kom på sjetteplass i årets sesong og har spilt seg til playoff-finalen. I dag vil uavgjort eller tap med ett mål gjøre jobben siden Venezia endte høyere på tabellen.

– Veldig fristende

Italia-proffen forteller at flere Serie A-klubber har vist interesse for hans tjenester.

– Det har vært mye interesse fra klubber her i Italia, både fra Serie B og Serie A.

På spørsmål om hvilke klubber som har tatt kontakt, er han tyst.

– Jeg kan ikke si hvilke, men det har vært ganske store klubber i Serie A som har forhørt seg, sier han.

Før overgangen til Italia spilte trønderen fem år i Nederland. Som 17-åring ble han solgt fra Rosenborg til Heerenveen – i 2015. To år senere fullførte han overgangen til storklubben Ajax, hvor han spilte fem kamper. Derfra ble han senere lånt ut til Heerenveen og PEC Zwolle.

Vurderer framtiden

Nå er Tiller-gutten bare 90 minutter unna å rykke opp til den italienske toppdivisjonen. Johnsen vil uansett vurdere framtiden sin – om det ender med opprykk eller ikke.

– Om jeg skal gå til Serie A nå, for å ta et steg, eller bli et år til og prøve å ta et enda større steg. Det er en vurdering jeg må ta, men det er veldig fristende å møte de aller beste.

– Syk stemning

Etter over et år uten fans og tilskuere på tribunen, er savnet stort – for både spillerne og supporterne.

– Om vi rykker opp, blir det full folkefest i kanalene og hele byen.

Den tidligere nederlandsproffen har ennå ikke fått oppleve den engasjerte fanskaren på stadion, men har likevel fått kjenne på det italienske engasjementet.

– Stemningen i byen er helt syk nå, sier nordmannen etter seieren i den første playoff-finalen.

Med byen fylt av mennesker torsdag tar Venezia imot Cittadella på hjemmebane Pier Luigi Penzo – uten tilskuere. Arenaen tar bare 7450 tilskuere og er over 100 år gammel – den nest eldste i Italia som brukes aktivt. Nå planlegges nytt stadion med plass til 25 000.

– Det beste prosjektet

I fjor sommer ville flere klubber kjøpe den unge nordmannen, men Johnsens valg falt på Venezia grunnet deres ambisiøse framtidsplaner.

– Venezia hadde det beste prosjektet og la fram en langsiktig plan for å rykke opp og etablere seg i Serie A. Eierne ønsker å sette Venezia på kartet, også fotballmessig.

23-åringen har tidligere spilt med store stjerner som Erling Braut Haaland (20), Martin Ødegaard (22) og Morten Thorsby (25) på U-21-landslaget og har 19 kamper med flagget på brystet. Nå håper nordmannen å skyte Venezia til Serie A og oppfylle drømmen med å utfordre stjernene i Serie A neste sesong.