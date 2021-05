Zlatan bøtelagt for eierinteresser i spillselskap

NTB

Både Zlatan Ibrahimovic og hans klubb Milan bøtelegges av Uefa på grunn av svenskens eierskap i det Malta-baserte spillselskapet Bethard.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser at saken har vært oppe i forbundets ankeinstans, og at Ibrahimovic er ilagt en bot på 50.000 euro for brudd på regelen om økonomiske interesser i et tippeselskap.

Summen tilsvarer snaut 510.000 kroner etter dagens kurs. Milan ilegges en bot på halvparten av summen Zlatan selv må betale.

Uefa har også utstedt et direktiv overfor stjernespissen som ber ham å avslutte sin tilknytning til det aktuelle spillselskapet.

Det ble i april kjent at Uefa ville etterforske Zlatan og hans rolle i Bethard. Verken Uefa eller Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) tillater at spillere som deltar i deres turneringer og kamper, har finansielle interesser i spillselskaper. Zlatan brøt angivelig disse reglene da han gjorde landslagscomeback i mars.