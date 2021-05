Solskjær foran finalen: – Spillerne er klare

NTB

Onsdag har Ole Gunnar Solskjær alle tiders mulighet til å sikre seg sitt første trofé som Manchester United-manager. Han stoler på at spillerne gjør jobben.

Vel ni måneder har gått siden Solskjærs menn røk ut i semifinalen i europaligaen, og både nordmannen og spillerne hans ser ut til å ha en følelse av at laget er bedre og mer modent denne gangen.

Da United-sjefen holdt pressekonferanse foran onsdagens finale mot Villarreal, var han tydelig på at det viktigste er at spillerne er klare for oppgaven som venter – og at de faktisk er klare.

– Det handler ikke om meg. Jeg har selvtillit nok. Jeg stoler på spillerne. De er klare for dette, og det er hovedsaken. Jeg har sett noe vokse i dem, mer selvtillit, mer robusthet, og de er mer motstandsdyktige mot smeller. Jeg tror vi er klare for dette nå.

Minnet om Barcelona

Finalen spilles på dagen 22 år etter at Solskjær avgjorde mesterligafinalen mot Bayern München med sitt historiske overtidsmål i Barcelona. Den nåværende manageren har ett og annet han kan dra med seg fra den gangen.

– Stol på laget ditt, og stol på instinktet ditt. Vit at innbytterne kan spille en viktig rolle for oss. Så vær gjerne sur på meg om du ikke får starte, men vær klar når du kommer på banen, sa han med henvisning til spillerne sine.

– Vi planlegger å vinne, og vi forventer å vinne, men det gjør Unais (Emery) gutter også. I en finale er det 50/50. Hva som helst kan skje, og du må være klar for alt. Det er det som er det spesielle med en finale, den blir avgjort der og da.

Maguire-tvil

Det store spørsmålet foran onsdagens finale har vært om Uniteds kaptein og nøkkelspiller Harry Maguire kan spille kampen. Midtstopperkjempen ble skadd for to uker siden og kjemper en kamp mot klokka for å bli klar.

Tirsdag kveld tok han ikke del i Uniteds trening, og dermed spøker det for Maguires mulighet til å spille.

– Vi skal ha en treningsøkt nå, og Harry skal nok jogge litt opp og ned langs sidelinjen. Ellers ser vi ganske så bra ut, sa Solskjær på pressekonferansen foran treningsøkta.

United kan stille med en kamptropp på 23 mann, så det finnes en viss sannsynlighet for at kapteinen i det minste får plass på benken mot Villarreal.

Gleder seg

Venstreback Luke Shaw, som har vært meget formsterk de siste månedene, gleder seg litt ekstra til finalen. Han mistet både 2017-finalen (seier over Ajax) og fjorårets sluttspill europaligaen på grunn av skader.

– Alle virker avslappet og nyter øyeblikket. Det er en stund siden vi var i en finale nå, og vi skal gjøre alt vi kan for å vinne dette trofeet, sier Shaw.

Trofeer er en del av klubben Manchester United, mener lagkameraten Bruno Fernandes, som mener laget er mye modnere enn i fjor.

– Laget har vokst mye. Vi er bedre enn i semifinalen i fjor. Men vi må vinne for at det skal være perfekt. Det er 50/50. Vi møter et tøft lag og skal gjøre vårt beste for å kunne reise fornøyde hjem.