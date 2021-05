Kinesisk idrett tar grep etter 21 døde i ultramaraton

Det ble satt i gang en redningsaksjon i Gansu-provinsen i Kina etter at et ekstremvær traff deltakere i en ultramaraton. Mange av løperne døde i uværet.

NTB

En utredning er i gang etter at 21 ultraløpere døde da et ekstremvær slo inn over fjellheimen nordvest i Kina. Idretten i landet skjerper sikkerhetskravene.