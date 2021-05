Juventus reddet mesterligabilletten med Ronaldo på benken

Cristiano Ronaldo ble overraskende vraket til Juventus' kamp i siste serierunde i Serie A. Foto: Piero Cruciatti / LaPresse via AP / NTB

NTB

Juventus slo Bologna 4-1 i siste serierunde i italiensk fotball og fikk hjelp av Hellas Verona til å sikre mesterligaplassen foran neste sesong.

Dermed unngikk den italienske fotballstorheten, som tidlig måtte gi opp sin tiende strake ligatittel, det som kunne blitt en fiaskosesong.

Mye sto på spill foran søndagens serieavslutning, og dramaet startet allerede før kampstart da det ble kjent at superstjernen Cristiano Ronaldo var plassert på innbytterbenken. Det er ikke hverdagskost.

Raskt ble det bekreftet at portugiseren ikke var skadd.

– Ronaldo føler seg bra. Vi har spilt fem kamper på 15 dager, og sammen med treneren tok vi denne avgjørelsen. Hvis det trengs, kan han komme innpå i annen omgang, sa Fabio Paratici til DAZN ifølge football-italia.

Fikk hjelp

På banen klarte lagkameratene seg finfint uten Ronaldo. Federico Chiesa fikset ledelse allerede etter seks minutters spill, og deretter så tittelgrossisten seg aldri tilbake.

Álvaro Morata og Adrien Rabiot scoret de to neste målene før pause, og etter sidebyttet la Morara på til 4-0 med sin andre fulltreffer for dagen.

At Bologna reduserte mot slutten hadde ingen betydning. Juventus gjorde sin del av jobben i mesterligadramaet i Serie A. Torino-klubben lå på femteplass på tabellen foran avslutningen, og var avhengig av at enten Milan eller Napoli avga poeng for å klatre til den viktige fjerdeplassen.

Det gjorde sistnevnte, som måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Hellas Verona. Milan slo på sin side serietoer Atalanta 2-0 på bortebane etter straffescoringer av måltyven Franck Kessie.

Jens Petter Hauge ble sittende på Milan-benken hele kampen. Han kan uansett glede seg over at klubben fra motehovedstaden er tilbake i mesterligaen etter et fravær på åtte sesonger.

Exit Ronaldo?

Napoli og Lazio nøye seg med spill i europaligaen neste sesong etter å ha blitt nummer fem og seks på tabellen.

Cristiano Ronaldo ble sittende på benken hele kampen søndag. Oppgjøret mot Bologna kan fort ha vært portugiserens siste i Juventus-drakt.

Det har versert rapporter om at målmaskinen vil forlate Serie A-klubben i sommer.

Inter sikret seg ligatittelen i italiensk fotball i god tid før søndagens avslutning. Likevel avsluttet Christian Eriksen og lagkameratene sesongen med en knusende 5-1-seier over Udinese på hjemmebane.

I motsatt ende av tabellen ble det nedrykk for Parma, Crotone og Benevento.