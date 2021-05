Hovland fem slag bak teten

NTB

Det ble store kontraster for Viktor Hovland på første halvdel av fredagens runde i PGA-mesterskapet i golf. Røffe forhold bød også på trøbbel.

Hovland kom seg strålende gjennom de to første hullene på den vriene Kiawah Island-banen i South Carolina, men på de to neste fulgte en bogey og en dobbeltbogey.

Etter halvgått runde (ni hull) var han ett slag over par, men totalt er Hovland to under. Torsdag startet han årets andre majorturnering med en solid 69-runde.

I andre runde brukte han 75 slag, tre over par, og endte dermed på par etter to runder.

Hovland ligger i øyeblikket på en delt sjetteplass. Det skiller nå fem slag opp til stjerneveteranen Phil Mickelson i tet. Amerikaneren er ferdigspilt for dagen.

Ingen nordmann har vunnet en majorturnering i herregolf. Det kan Hovland gjøre noe med i løpet av helgen.