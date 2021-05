Fotballmiljøet reagerer sterkt på nei til breddeåpning: – Helt urimelig

– Hvis det er sånn at breddefamilien trenger en skyteskive som ikke heter corona eller pandemi, så kan de fortsette å skyte på meg. Det er greit, det har de gjort i over ett år. Det har jeg tålt, og det skal jeg selvsagt fortsette å tåle, sier kulturminister Abid Raja (V). Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Voksne breddeutøvere får fortsatt ikke trene som normalt. Norges Fotballforbund er svært skuffet etter at regjeringen la fram sine nyeste gjenåpningsplaner.

Fredag fikk 2. divisjon i herrefotballen klarsignal til å starte treningskamper og deretter seriespill i juni, men breddeidretten for voksne over 20 år venter fortsatt på unntak fra avstandsregelen.

Det betyr at de fremdeles ikke kan utføre kontaktstrening. Forbudet har vart i 14 måneder. Den eneste endringen for breddeidretten er at antallet personer som kan trene sammen, økes til 20 innendørs og 30 utendørs.

– Dette er veldig skuffende og helt urimelig. Vi har lagt ned en formidabel jobb med å organisere trygge rammer i klubbene, sier aktivitets- og utviklingsdirektør Alf Hansen i Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Frykter uorganisert aktivitet

Han viser til en rapport som slår fast at det utgjør svært liten smittefare å åpne opp for breddeidretten. Seksjonsdirektøren etterlyser faglige tilbakemeldinger fra myndighetshold.

– Vi har gjentatte ganger gjort forsøk på dialog om dette innholdet og for å legge til rette for å komme i gang. Den dialogen har vi ikke fått, sier Hansen.

NFFs visepresident Ane Skaare-Rekdal frykter konsekvensene av at breddeidretten fortsatt ligger brakk.

– Reaksjonene blant klubbene nå vil være massive, og det skjønner jeg veldig godt. Det vil være umulig å forstå logikken i dette. Dette kan føre til en voldsom økning i uorganisert fotball der man spiller utenfor vår og helsemyndighetens kontroll.

Raja: – Skyt på meg

Elitedirektør Lise Klaveness legger til i fotballforbundets pressemelding at det gjør «direkte vondt» å se at voksne breddespillere fortsatt står på sidelinjen.

Kulturminister Abid Raja (V) sier i et VG-intervju at han forstår frustrasjonen.

– Hvis det er sånn at breddefamilien trenger en skyteskive som ikke heter korona eller pandemi, så kan de fortsette å skyte på meg. Det er greit, det har de gjort i over ett år. Det har jeg tålt, og det skal jeg selvsagt fortsette å tåle.

Han utdyper at det også er hans jobb som idrettsminister å ta imot kjeft.