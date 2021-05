Hovland foran storturnering: – Vanskelige vindforhold kan passe meg bra

NTB

Formspilleren Viktor Hovland er en av favorittene under PGA-mesterskapet, som starter torsdag. Utfordrende forhold kan passe ham, tror nordmannen.

Værprognosene foran turneringen i South Carolina tyder nemlig på at det vil blåse friskt, spesielt under de to første rundene torsdag og fredag.

– Det kommer litt an på hvordan vinden blåser. Det blir en interessant og tøff test for meg. Jeg tror forholdene kan passe meg, men man må ha litt flyt med hopp og sprett, sier Hovland til NTB foran en av de fire majorturneringene denne sesongen.

Hovland selv har vært i fyr og flamme den siste tiden. Nordmannen har to tredjeplasser på rad og snakkes om som en av de heteste kandidatene til å vinne turneringen.

– Jeg føler jeg spiller ganske bra for tiden. Spiller jeg på mitt beste i helgen, har jeg sjanse til å vinne, men det er veldig mange gode spillere med. Det er mye som skal klaffe for å vinne. Man må ta gode valg og «bomme på riktig sted», hvis man kan si det sånn, sier han og ler.

– Veldig kult, og overraskende

Hovland, som er nummer 11 på verdensrankingen, nærmer seg alle toppspilleres drøm, nemlig å være blant de ti beste i verden.

– Å ha en mulighet til å være topp ti så tidlig er veldig kult, og overraskende. Jeg hadde håpet å klare det i løpet av karrieren, men jeg har hatt en veldig sterk stigning siden jeg ble proff for to år siden, så det har gått veldig raskt, sier han.

– Jeg føler jo også at jeg ikke er ferdig ennå. Jeg gjør små forbedringer hele tiden og har et ønske om å utvikle meg videre.

Viktig med friuke

Etter tre turneringer på tre uker, var det godt og nødvendig å ta en friuke, sier han selv.

– Det var deilig å koble helt ut. Det tok på å spille tre uker på rad, så denne uka har jeg spilt litt poker, hengt med gutta fra laget (collegekameratene fra tiden på Oklahoma State University) og tatt det veldig med ro, forteller han.

– Det er ikke sånn at jeg står fra soloppgang til solnedgang for å spille golf når jeg har fri, men jeg bruker litt tid på å justere jernkøllene. Det er et forbedringspotensial, selv om jeg spiller bra. Jeg jobber med å bli en mer komplett jernspiller.

Denne helgen er det PGA-mesterskapet. Om bare fire uker er det klart for en ny majorturnering, US Open, med prestisjetunge The Memorial presset innimellom.

– Det er mange kule turneringer fremover. Det er ingen spesielle jeg har blinket meg ut, men spiller jeg opp mot mitt beste, kan jeg hevde meg uansett. Det er så mye å glede seg til, så jeg må bare ta en uke av gangen, sier Hovland.