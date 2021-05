Juventus ble cupmester da publikum var tilbake

NTB

Juventus har gitt fra seg hegemoniet i Serie A, men trøster seg med cuptittelen etter å ha slått Atalanta 2-1 i den første kamp med publikum på over ett år.

Det har vært tomme tribuner i italiensk fotball siden koronapandemien rammet, men onsdag var det 4300 tilskuere på tribunene i Reggio Emilia.

Dejan Kulusevski og Federico Chiesa scoret målene som ga trener Andrea Pirlo cuptrofeet på 42-årsdagen. Han har fått kritikk etter at klubbens rekke på ni strake seriegull ble brutt, og det så grundig at klubben før siste serierunde er utenfor plassene som gir mesterligaspill, men det er blitt triumf både i den italienske supercupen og i Coppa Italia.

– Det var en stor kamp mellom to vakre lag som kjempet helt til slutt. Det var en finale som levde opp til navnet, og en stor dag for publikum etter alt som har skjedd denne sesongen, sa Pirlo.

Håper å få bli

– Jeg har veldig lyst til å lede Juventus også neste sesong. Jeg synes jeg gjorde jobben bra i dag, og jeg har lyst til å fortsette. Jeg elsker denne klubben.

Han la ikke skjul på at det har vært en vanskelig sesong.

– Seirer som i dag visker ikke ut nedturene, men jeg har lært mye, sa han.

Atalanta-trener Gian Piero Gasperini må fortsatt vente på den første tittelen i trenerkarrieren.

– Det er skuffende, men vi er glade for å være med på dette nivået, og for at vi har kvalifisert oss for mesterligaen for tredje år på rad, sa han.

Buffon-avskjed

Gianluigi Buffon voktet Juventus-målet for siste gang og bidro sterkt til sin sjette cuptittel, 22 år etter at han vant cupen første gang med Parma.

Mot spillets gang tok Juventus ledelsen etter en halvtime da Kulusevski scoret på pasning fra Weston McKennie. Ruslan Malinovskji utlignet før pause, men Chiesa ble matchvinner etter veggspill med svenske Kulusevski.

Cristiano Ronaldo scoret ikke, men han kan nå skryte av å ha vunnet samtlige trofeer i tre av Europas fem store klubbnasjoner: England, Spania og Italia.