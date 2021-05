Sancho og Haaland serverte da Dortmund sikret Champions League-plass

NTB

Borussia Dortmund sikret seg CL-plass med 3-1 over Mainz. Det kan gjøre at Erling Braut Haaland blir værende, men søndagens helt, Jadon Sancho, kan forsvinne.

Haaland hadde målgivende til 3-0, men preget ikke kampen. Det gjorde en annen superstjerne. Sancho var nest sist på Dortmunds to mål i første omgang.

Det avgjorde kampen og sikret seieren som gjør at Dortmund dårligst blir nummer fire. Krisesesongen er langt på vei avverget.

– Det har vært krevende. Det er en gruppeinnsats, og vi er storfornøyde med å være i CL neste sesong, sa Jude Bellingham til Viaplay.

– Det har vært opp- og nedturer. På slutten av sesongen har det vært mange oppturer, la han til.

Dortmund er på tredjeplass, 14 poeng bak suverene Bayern München. Ned til Eintracht Frankfurt på femteplass er det nå fire poeng.

Wolfsburg er også mesterligaklar etter 2-2 borte mot et RB Leipzig-lag der Alexander Sørloth ble sittende på benken kampen ut. For Leipzig er 2.-plassen nå trygg.

Nye Sancho-rykter

Sancho var hovedperson i fjorårets største overgangssaga, men ble til slutt værende i Dortmund. Eurosport meldte i helgen at Sancho er mer sikker enn noen gang på at det i sommer blir noe av overgangen til Manchester United.

Det blir til en heftig prislapp. Sancho har ifølge Transfermarkt en anslått markedsverdi på rundt 1 milliard. Søndag var det lett å se hvorfor Ole Gunnar Solskjær er interessert.

Sancho leverte først en 45-graderspasning som Raphaël Guerreiro ordnet 1-0 på, før et dribleshow fra Sancho endte med en pasning til Marco Reus som doblet ledelsen.

– Han er en tekniker, og er med å løfte det offensive. Du vet aldri hva du får som motspiller, og du blir jo livredd hver gang Sancho kommer, sa Andrine Hegerberg i Viaplay-studioet.

– Hvis du ser Dortmunds økonomiske utfordringer, er det nok Sancho som skal fylle det rommet, sa Jan Åge Fjørtoft, og spådde en overgang til United.

Sancho x 2

Dortmund presset på fra start og tok gradvis kontroll over kampen. Etter 23 minutter endte et langt angrep med at Guerreiro sendte ballen i mål fra hjørnet av 16-meteren.

Sancho sto bak den forløsende 45-graderspasningen som åpnet opp Mainz-forsvaret.

Like før pause viste Sancho fram kunstene sine igjen. Engelskmannen lekte seg gjennom Mainz-forsvaret, og la inn foran mål.

Der gikk Haaland og Marco Reus nærmest i beina til hverandre, men Reus fikk pirket den flotte pasningen fra Sancho i mål.

Haaland-bom

Haaland fikk en alle tiders mulighet til å ordne 3-0 like før pause, men skuddet ble blokkert. Nordmannen er uansett sjanseløs på å ta igjen Robert Lewandowski i kampen om å bli toppscorer i Bundesliga.

Den andre omgangen ble ti minutter forsinket på grunn av uvær. Etter den lange pausen kom Mainz mer med i kampen, uten å få mål ut av det. Sancho var nære å bli målscorer, men skuddforsøket ble flott reddet.

Ti minutter før full tid punkterte Julian Brandt kampen da han ble spilt fri av Haaland med en flott pasning. Svenske Robin Quaison ble mestscorende Mainz-spiller gjennom tidene da han reduserte til 1-3 på straffe.

Seieren kan ha vært viktig for å beholde Haaland. Flere medier har nærmest slått fast at den norske storscoreren ville forlatt Dortmund i sommer hvis det ikke ble Champions League-spill neste sesong.

Sancho og Haaland scoret begge to mål i cupfinalen mot Leipzig, og feiret sammen etter at trofeet ble sikret.

Ettertraktet duo

De er samtidig to av Europas mest ettertraktede fotballspillere. Haalands anslåtte markedsverdi er så vidt høyere enn Sanchos.

Engelskmannen har 16 mål og 18 assist på 36 kamper denne sesongen. Det til tross for at han etter ryktene var skuffet over at overgangen til United gikk i vasken i fjor.

Han har vært ønsket av United siden 2018, og kilder nær Sancho sier til Eurosport at han føler seg sikker på at overgangen skjer i sommer.