Atlético snudde til viktig seier – styrer fortsatt mot ligagull

NTB

Atlético Madrid kom under mot Osasuna og så ut til å ha servert byrival Real Madrid ligagullet i spansk fotball. Men alt snudde i sluttminuttene.

87 minutter var spilt da Luis Suárez satte inn 2-1-målet som sørget for at Atlético fortsatt er to poeng foran Real før det hele skal avgjøres i siste serierunde neste helg.

Mens Real gjorde jobben med 1-0-seier over Athletic Bilbao på bortebane, måtte naboen virkelig kjempe for seieren i sin hjemmekamp mot Osasuna.

Og det så ille ut da Ante Budimir headet inn et overraskende 1-0-mål for gjestene etter 74 minutter. Jan Oblak var på ballen, men TV-bildene viste at den var over streken da den traff Atlético-keeperens hånd.

Nøkkelseier

Vertene ga imidlertid ikke opp av den grunn. Renan Lodi løp inn 1-1 i det 82. minutt og sikret fornyet håp foran sluttspurten.

Seks minutter senere kom angrepet som skulle sende Atlético-leiren ut i vill jubel. Yannick Carrasco fant Suárez i feltet, og storscoreren gjorde som han pleier og sendte ballen i mål.

Dermed har Atlético 83 poeng foran siste serierunde, mens Real Madrid har 81. Dersom lagene skulle ende på samme poengsum, vil tittelen gå til Real Madrid, ettersom de er foran byrivalen på innbyrdes oppgjør.

Real tar imot Villarreal i siste runde, mens Atlético spiller borte mot Valladolid.

Barca-smell

Barcelona tapte for øvrig hjemme mot Celta søndag og meldte seg dermed helt ut av gull- og sølvkampen. Barca er fem poeng bak Real Madrid og to foran fjerdeplasserte Sevilla.

Lionel Messi ga vertene en oppskriftsmessig ledelse etter en snau halvtime, men Santi Mina snudde kampen med to scoringer. Den siste kom etter at Barca-stopper Clément Lenglet ble utvist.

I Real Madrids kamp ble Nacho Monreal matchvinner halvveis i 2. omgang.