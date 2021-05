Tuchel klaget på VAR-avgjørelser etter Chelseas finaletap

Chelsea-manager Thomas Tuchel mente at Leicesters vinnermål i FA-cupfinalen skulle vært annullert for hands i forspillet. Foto: Nick Potts, Pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Chelsea-manager Thomas Tuchel var oppgitt over VAR-avgjørelser etter at Leicester vant FA-cupfinalen. Han mener at Chelsea fortjente å vinne.