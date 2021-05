Lite spilletid for Nederland-proff Evjen: – Tungt og kjedelig

NTB

Innhoppet på 19 minutter mot Groningen torsdag var fotballproffen Håkon Evjens første minutter på nesten tre måneder. Han kaller sesongen frustrerende.

– Det er ikke noe å legge skjul på. Det er veldig kjedelig å ikke få spille. Men jeg får ikke gjort noe med det, og må bare jobbe hardt og ta sjansen når den byr seg, sier AZ Alkmaar-spilleren til NTB.

Selv om unggutten gjorde sakene sine bra mot Venlo i 4-1-seieren 20. februar med mål og 82 minutter på banen, satt han på benken i ni strake kamper etter det.

Torsdag ble det endelig spilletid igjen, nesten tre måneder etter forrige sjanse. Han kom inn etter 73 minutter mot Jørgen Strand Larsens Groningen.

– Det var deilig å endelig få spille igjen. Nå er det én kamp igjen av sesongen, og det har vært en lang sesong. Litt tid hjemme nå høres veldig bra ut, sier han.

Pratet med treneren

Totalt har det bare blitt 239 minutter denne sesongen, fordelt på to starter og ni korte innhopp. 22 kamper har det blitt på benken.

– Jeg fikk sjansen og presterte mot Venlo, også settes jeg på benken i ni strake kamper etter det. Det gjør noe med deg mentalt. Det er ikke noe særlig, erkjenner han.

– Men jeg står på når vi trener, og føler jeg uansett utvikler meg. Treningshverdagen her er veldig bra, men selvfølgelig – jeg savner å spille kamper. Jeg er i en alder der jeg må få spilletid for å utvikle meg mer, tilføyer han.

Evjen innrømmer at han mister litt troen på alt sammen etter ni kamper på rad på benken.

– Jeg har pratet litt med treneren. Planen har hele tiden vært å få spille fra start neste sesong, og de sier de fortsatt har troen på meg. Men de må vise meg det. Det har ikke blitt vist i det siste.

Ikke retur til Norge

Nederland-proffen er klar på at situasjonen ikke er ideell.

– Blir det ikke spilletid i starten av neste sesong, kommer det nok til å skje noe. Jeg skal kjempe hardt fremover for en plass på laget. Jeg har to valg – ikke gjøre mitt beste fordi jeg er sint og skuffa, eller gjøre mitt beste hver dag. Jeg velger det siste, selvfølgelig.

Unggutten herjet for Bodø Glimt i 2019-sesongen med 13 mål på 29 kamper. En retur til de gulkledde er ikke noe som er planen med det første.

– Det er ikke aktuelt med noe annet enn AZ nå. Og det er ikke fordi jeg føler jeg er for god for Eliteserien. Jeg har jo ikke spilt på en stund her heller. Men jeg vil kjempe for å komme med på laget. Det er jo en toppklubb i en veldig bra liga.

A-landslagsdebut

Han spilte en halvtime mot både Real Sociedad og Rijeka i europaligaen i høst, men ble sittende på benken i de tre siste gruppespillskampene.

– Det var utrolig kult og veldig stas, men jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det var akkurat mot de lagene når jeg ikke får spille, og at jeg bare har innhopp her og der.

Han fikk A-landslagsdebuten sin for Norge mot Østerrike i nasjonsligaen i november. En drøm, sier han selv.

– Det var bare et kort innhopp på fem minutter, men likevel var det utrolig kult. Det er noe jeg har drømt om siden jeg var en liten gutt, sier 2000-modellen med 35 aldersbestemte landskamper for Norge.