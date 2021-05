Suksesstrener Stöckl i siste kontraktsår – venter på avklaring

NTB

Alexander Stöckl runder i disse dager ti år som trener for de norske hoppgutta. Østerrikeren satser på en kontraktsavklaring før sesongen starter.

I 2017 skrev Stöckl ny kontrakt som norsk trener på hopplandslaget. Den binder ham til ut 2021/22-sesongen. Østerrikeren har ledet de norske hoppgutta siden 2011.

– Jeg har egentlig ikke tenkt over det. Det er vanskelig å svare på det nå. Jeg er fortsatt veldig motivert, sier Stöckl til NTB.

Hopptreneren har datteren Isabell sammen med samboeren Ina Bergman. Hun begynner på skole neste høst. Tidligere har Stöckl sagt at det markerer et veiskille, men:

– Vi har ikke noen planer om å flytte et annet sted. Vi har på en måte ankommet Norge. Jeg har vært i Norge så lenge. Vi snakker ikke lenger om å dra hjem når vi skal til Østerrike, men hjem når vi skal til Norge, sier han og legger til han håper på en avklaring før sesongstart.

Tror på kontinuitet

– Ja, absolutt. Vanligvis avklares det før sesongen starter. Det skjer nok i løpet av kort tid.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er fornøyd med Stöckls jobb hittil.

– I hopplandslaget har vi veldig tro på kontinuitet i alle ledd. Så er det en del ting som må være på plass, men jeg opplever at jeg har en tett og god dialog med mine viktigste medarbeidere. Det er en krevende situasjon som enkeltindivid å vite at kontrakten går ut om et år. Vi ønsker å slippe den diskusjonen når sesongen drar i gang, sier Bråthen til NTB.

Ønsker avklaring

– Når sesongen drar i gang, håper jeg vi har bemanningen klar for tiden fram mot VM i Trondheim på plass før vi går i gang med OL-sesongen.

– Er det et ønske om å forlenge med Stöckl?

– Vi ønsker definitivt å få avklaringer rundt alle vi vil ha med videre. Per i dag mener jeg vi har det desidert beste apparatet. Det er ingen rundt det norske hopplandslaget i dag som jeg ikke er ekstremt godt fornøyd med, inkludert Stöckl og (Christian) Meyer, sier Bråthen.