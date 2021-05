Trist blues for Zuccarellos lag i siste grunnspill-kamp

Brayden Schenn (nummer 10) gratuleres av Ryan O'Reilly (nummer 90) etter ett av sine to mål torsdag. Foran sitter Minnesota Wild-målvakt Kaapo Kahkonen. Foto: Tom Gannam / AP / NTB

Minnesota Wild scoret tre mål i første periode mot St. Louis Blues, men så raknet det, og laget tapte 3–7. Nå venter Vegas Golden Knights i best av sju-spillet.

Kampen ble spilt i St. Louis torsdag kveld lokal tid. Mats Zuccarello spilte ikke for Wild.

Nico Sturm, Ryan Suter og Marcus Foligno scoret for Minnesota Wild. Zach Sanford scoret det første målet for St. Loius, mens Brayden Schenn, David Perron og Jordan Kyrou alle satte pucken i nettet to ganger hver.

Dette var siste kamp i grunnspillet i NHL. I en annen kamp torsdag slo Colorado Avalanche Los Angeles Kings 5-1, og med seieren knep Avalanche akkurat topplasseringen i den vestlige NHL-avdelingen foran Vegas Golden Knights.

Dermed er det Golden Knights som blir motstander for Zuccarello og co. i den kommende best av sju kamper-runden. Første kamp spilles allerede søndag.