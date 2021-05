Real Madrid jager byrivalen i spansk gulldrama

NTB

Real Madrid slo Granada 4-1 torsdag og puster Atlético Madrid i nakken i gullstriden i spansk fotball.

Mannskapet til Zinédine Zidane måtte ha tre poeng på bortebane for ikke å bli hengende ubehagelig langt etter i tittelkampen foran de to siste serierundene.

Den oppgaven løste Luka Modric og lagkameratene med bravur.

Den kroatiske midtbanemaestroen brukte et drøyt kvarter på å sende Real i ledelsen fra spiss vinkel, og Rodrygo sørget for en pangstart på annen omgang da han løp over halve banen og gjorde 2-0 nærmest rett fra avspark.

Granadas redusering med 19 minutter igjen å spille skapte en viss nerve, men Real Madrid brukte bare fire minutter på å gjenvinne full kontroll over oppgjøret.

Álvaro Odriozola hamret inn 3-1-målet, før målmaskinen Karim Benzema satte inn sitt 22. ligamål for sesongen etter en stygg keepertabbe.

4-1-seieren betyr at Real er kun to poeng bak byrival Atletico foran de to siste serieomgangene. Barcelona følger ytterligere to poeng deretter og synes å ha havnet i en bratt motbakke i tittelkampen.