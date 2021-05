Nye protester i Manchester: Liverpool-buss skal ha blitt stanset

NTB

Manchester United-fans protesterer på ny mot eierne foran torsdagens utsatte møte med Liverpool. Bortelagets buss skal ha blitt hindret i å kjøre.

Det var på forhånd ventet nye protestaksjoner mot United-eierne foran torsdagens storoppgjør på Old Trafford. Kampen skulle ha vært spilt nylig, men måtte utsettes på grunn av opptøyer.

I frykt for nye omfattende protester skal United-ledelsen ha forsterket sikkerheten rundt klubbens hjemmebane kraftig. Et stort politioppbud er i tillegg til stede i området.

Torsdag ettermiddag kom det likevel meldinger om at en buss tilhørende Liverpool skal ha blitt stanset av United-fans. Bilder i sosiale medier viser biler som tilsynelatende blokkerer veien der bussen kommer kjørende.

Manchester Evening News skriver at Liverpool-spillerne ikke var på bussen som ble stanset. Lokalavisen hevder videre å ha grunn til å tro at bussen som ble stanset ikke var planlagt brukt til å frakte Jürgen Klopp og hans menn fra deres hotell til Old Trafford.

Manchester United-spillerne rapporteres på sin side å ha vært på plass på kamparenaen allerede ved 15-tiden torsdag.

Utenfor Old Trafford har samtidig mange hundre fans møtt opp for å vise sin misnøye med klubbens eiere, den amerikanske Glazer-familien.

Kampstart er 21.15.