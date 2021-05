Ze Éduardo har spilt for 13 klubber i seks land siden 2009. Nå er han skadefri og klar for sin andre sesong med Sandefjord. Her er han (t.h.) med lagkameratene fra Brasil og jubler for gullet i 2011. Til venstre i bildet skimtes Casemiro, i midten Neymar, og til høyre Ze Éduardo. Foto: Berit Roald / NTB

Neymar. Douglas Costa. Lucas Moura. Hernan Crespo. Og Philippe Coutinho. Det er bare et knippe av spillerne Sandefjords Zé Eduardo har spilt med tidligere.

De fleste fotballkjennere rundt om i verden drar kanskje ikke kjennskap på Zé Eduardos navn når de ser Brasil-troppen til «South American Youth Championship» i 2011. Men i troppen er det flere kjente navn:

Neymar ble turneringens bestemann og toppscorer med ni mål. Tottenhams Lucas Moura scoret fire mål, mens Real Madrids Casemiro og Wolverhamptons Willian José noterte seg for tre fulltreffere hver.

Også Danilo (Juventus), Juan Jesus (Roma), Oscar (tidligere Chelsea), Douglas Costa (Bayern München) og Philippe Coutinho (Barcelona) var i troppen.

Og Zé Eduardo (Sandefjord).

– Jeg husker godt den første kampen mot Paraguay. Jeg fikk rødt kort tidlig, men Neymar reddet oss. Han scoret fire mål, sier han til NTB og ler.

– Det var litt av et lag jeg spilte på. Å spille defensiv midtbane med Casemiro var noe for seg selv. Det var lett å se at mange av de kom til å bli veldig, veldig gode.

Ikke bitter

Han har holdt kontakt med Danilo, Alex Sandro og Douglas Costa.

– Vi snakker om alt. Vi vokste opp sammen og spilte da vi var små, så vi er gode venner fortsatt. Det er veldig kult at de gjør det så bra.

Der Neymar herjet mot Manchester City i Champions League, Casemiro og Coutinho kjemper om seriegull i Spania, og Costa har vunnet Bundesliga med Bayern München, gjør Zé Eduardo seg klar for eliteseriestart med Sandefjord.

– Jeg er glad på deres vegne. Jeg er ikke bitter fordi jeg er i Norge og de spiller for verdens beste klubber. Det er et par av dem som ikke engang spiller fotball, så jeg er glad for at jeg får drive med det jeg elsker.

Samtidig erkjenner han:

– Hadde jeg ikke slitt så mye med skader de siste årene, hadde jeg nok ikke vært i Norge. Skader har ødelagt mye. Men jeg er glad for at jeg faktisk spiller fotball.

Var i Ajax med Suárez

Brasilianeren reiste ut som ung, og ble klar for Ajax da han var 18 år. Han spilte ingen kamper for A-laget, men trente regelmessig med spillere som Luis Suárez, Christian Eriksen og Daley Blind.

– Jeg var nok litt for ung. Det var vanskelig, jeg slet litt med å tilpasse meg, men jeg lærte masse av tiden der.

Så skrev han under for italienske Parma. Han var i troppen i 2010/11- og 11/12-sesongen, der flere andre navn stikker seg ut: PSGs Danilo, Inters Antonio Candreva og Sebastian Giovinco, som har over 100 kamper for Juventus.

I tillegg spilte Zé Eduardo med argentinske Hernan Crespo, som vant Premier League med Chelsea og Serie A tre ganger med Inter, og som scoret 35 landslagsmål.

– Det var jo helt utrolig, jeg hadde jo spilt med ham på PlayStation bare noen måneder i forveien, sier han og ler, og legger til at Crespo var som en farsfigur for ham.

Zé Eduardo fikk to innhopp på totalt 57 minutter i 2010/11-sesongen, og én kamp fra start og tre innhopp på totalt 130 minutter sesongen etter.

– Jeg slet stort med skader da jeg var i Parma, både med knær og ankler. Det ødela mye.

Kneskade sist sesong

Også i 2014/15 ble det spill i Serie A, denne gang med Cesena. Spesielt én kamp huskes: Hjemme mot Juventus i januar, som endte 2–2.

– Da sto jeg ved siden av spillere som Carlos Tevez, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Patrice Evra, Paul Pogba, Arturo Vidal og Álvaro Morata i spillertunnelen. Det er noe jeg fortsatt husker. Og vi spilte en veldig god kamp. Det er et veldig godt minne.

Deretter har reisen blant annet gått til Hellas, tilbake til Brasil og til Sveits. Og nå tar han fatt på sin andre sesong i Sandefjord-trøya. Like før pandemien brøt ut, ble han klar.

– Marti Cifuentes (tidligere trener) tok kontakt og sa han trengte en spillertype som meg. Jeg pratet med agenten min, og det tok ikke veldig lang tid før jeg sa ja.

Han spilte de første fire seriekampene sist sesong og rakk å få med seg én scoring, før en kneskade satte en stopper for resten av sesongen.

– Sterk og god i nærduellene

Nå er han 100 prosent igjen etter en operasjon og er klar for seriestart.

– Han har noen ballvinningsegenskaper som vi kommer til å nyte godt av. Han er sterk og god i nærduellene. Han er ikke det første man tenker på når man tenker på brasilianske spillere, men han blir viktig for oss sier trener Hans Erik Ødegaard.

På beinet har brasilianeren tatovert «face your fears, live your dreams».

– Jeg har hatt mange tunge stunder med skader. Nå har jeg det veldig bra, og er veldig fornøyd. Man vet aldri hva som kommer til å skje, så jeg lever her og nå. Jeg gleder meg til fortsettelsen.