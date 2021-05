Brettforbundet bak tingforslag om veileder for internasjonalt engasjement

Brettforbundet, her ved Ola Keul, står bak et forslag til Idrettstinget om å utarbeide en veileder for internasjonalt engasjement. Tirsdag deltok han på idrettsforbundets seminar om idrett og menneskerettigheter. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Idrettstinget i slutten av måneden skal ta stilling til et forslag fra Brettforbundet om å utarbeide en veileder for idrettens internasjonale engasjement.

Idrettspresident Berit Kjøll sa under innledningen til tirsdagens seminar om idrett og menneskerettigheter at seminaret var tenkt som et oppspill til tingdebatten om det forslaget. Hun erkjente at idrett og politikk hører sammen og sa at norsk idrett har ambisjoner om å bruke sin stemme.

– Utgangspunktet vårt er at Norge er et lite land, men samtidig er vi en av verdens største idrettsnasjoner. Uten at vi er naive så kan vi virkelig feste vår lit til at vår stemme vil bli hørt internasjonalt, og den kan utgjøre en stor forskjell, sa Ola Keul i Brettforbundet.

– Norsk idrett har 250 personer i internasjonale verv, og vi ønsker at veilederen skal bidra til å realisere det store potensialet i det verdibaserte påvirkningsarbeidet til disse representantene. Det var befriende å høre Berit Kjøll si at idrett og politikk er nært forbundet, og det må vi aktivt forholde oss til.

Inspirasjon

Kjøll sa at hun lar seg inspirere av norske utenriksmyndigheters freds- og utviklingsarbeid.

– De viser at arbeid gir resultater, og Norge slår over sin egen vektklasse. Det er et mål for norsk idrett også, sa hun.

Under seminaret fortalte ishockeypresident Tage Pettersen om hvordan Norge var initiativtaker og pådriver i prosessen som førte til at Hviterussland ble fratatt sin del av ishockey-VM, der man stadig fikk flere med på laget.

– Det var inspirerende å høre om den innsatsen. Om alle norsk idretts 250 internasjonale representanter kan ha noen felles kjøreregler så tror jeg det vil bidra til å styrke kraften i det internasjonale påvirkningsarbeidet, sa Keul.

Viktig å vinne

Boikott er blitt diskutert som et virkemiddel særlig når det gjelder fotball-VM i Qatar om halvannet år. Det er også blitt brakt på bane i debatten rundt Beijing-OL til vinteren.

– Personlig mener jeg at boikott ikke nødvendigvis er riktig eller effektivt virkemiddel. I forslaget vårt til tinget legger vi opp til at det viktigste utøverne skal gjøre er å vinne, og at de skal delta, for det er det som gjør norsk idretts internasjonale representanter så synlige som de er i dag. De må reise dit mesterskapet er og hente hjem gullmedaljer, sa Keul.

Han hadde også noe å si til dem som er bekymret for at mange mesterskap tildeles land som begår brudd på menneskerettighetene og som driver med såkalt sportsvasking.

– Er det ett stort arrangement som en samlet idrettsbevegelse virkelig har forsøkt å få hit til Norge så er det OL i 2022. Hadde vi søkt om OL så hadde vi fått det, og da ville vi ikke ha diskutert menneskerettigheter, men helt andre ting, vil jeg tro.