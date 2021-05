Engelsk fotballskribent sier unnskyld til Solskjær

NTB

Den engelske fotballskribenten Luke Edwards vedgår at Ole Gunnar Solskjær har motbevist skepsisen han kjente på da nordmannen ble ansatt i Manchester United.

«Ole Gunnar Solskjær – vi skylder deg en unnskyldning», innleder Edwards sin sak i avisen The Telegraph mandag.

Fotballskribenten henviser videre til at alle Manchester United-managere er under press og følges med et skarpt blikk av omverdenen. Samtidig mener Edwards at få har vært møtt med mer skepsis enn Solskjær, og få har svart på skepsisen på en bedre måte.

«United-managerens ro, øye for rekruttering, evne til å verne spillerne mot kritikk og menneskebehandling har snudd det som lignet en umulig jobb til en vel utført jobb», skriver Edwards.

Han hevder Solskjær har noe ved seg som omgivelsene ikke forsto at United trengte.

Edwards peker også på at mens Solskjær har sittet i sjefsstolen på Old Trafford, har Jose Mourinho blitt sparket i Tottenham og Frank Lampard røket ut i Chelsea.

Per nå er det ingen som stiller spørsmål ved managersituasjonen i United.

Soskjær og hans menn styrer mot en sikker annenplass i Premier League og har spilt seg fram til finale i europaligaen.