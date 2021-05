Solskjær fikk det som han ville – Cavani forlenget United-kontrakten

Edinson Cavani viste seg fram som superinnbytter for Manchester United søndag. Foto: Shaun Botterill / Pool via AP / NTB

NTB

Stjernespissen Edinson Cavani (34) er enig med Manchester United om en ny avtale. Han blir i klubben ytterligere én sesong.

Den nye kontrakten binder spissveteranen fra Uruguay til Old Trafford minst til sommeren 2022.

– I løpet av denne sesongen har jeg utviklet stor forkjærlighet for klubben og alt den representerer. Jeg føler et sterkt bånd til alle mine lagkamerater og støtteapparatet. De gir meg ekstra motivasjon hver dag, og jeg vet at vi sammen kan utrette store ting, sier Cavani til klubbens nettsider.

Han hyller manager Solskjær.

– Fra første stund da jeg signerte, har jeg følt managerens tillit. Som spiller gir det en perfekt mulighet til spille din beste fotball, og det takker jeg ham for, sier Cavani.

Tilfører energi og kraft

Solskjær returnerer den rosende omtalen til den uruguayanske måltyven.

– Jeg sa da Edinson signerte at han ville tilføre gruppen energi, kraft og lederskap, og han har ikke motbevist meg. Han har vært alt jeg trodde han ville bli og mer til, sier United-sjefen.

– Som trenere kjenner vi til målstatistikken hans. Men det er personligheten hans som har tilført dette laget så mye. Han har en vinnermentalitet, og har også en bestemt holdning til alt han gjør, tilføyer han.

Kristiansunderen peker videre på at Cavani er blant de siste som forlater treningsfeltet hver dag. På den måten er han et eksempel til etterfølgelse for klubbens unge spillere, mener Solskjær.

Målmaskin

United sikret seg Cavani helt på tampen av overgangsvinduet sist høst. Da hadde han vært klubbløs siden kontrakten med Paris Saint-Germain gikk ut.

Uruguayaneren har slått til i United og særlig markert seg med scoringer i viktige kamper. Han har scoret 15 mål i løpet av 1862 spilleminutter for Premier League-klubbe, noe som tilsvarer 0,73 mål per 90-minutter.

Det har versert rykter om at Cavani har ønsket seg til søramerikansk fotball etter inneværende sesong, men manager Solskjær har ønsket å ha ham med videre.

Nå er nordmannens ønske altså oppfylt.