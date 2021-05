Selvmål bidro da Vålerenga og Rosenborg delte poengene

Kristoffer Zachariassen kan juble for 1–1. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Vålerenga fikk en gylden mulighet da Rosenborg Even Hovland scoret selvmål like før pause. Men så raknet forsvaret, og Kristoffer Zachariassen sørget for 1-1