Formel 1: Hamilton vant Spanias Grand Prix etter dekkdrama

NTB

Med nye dekk hentet Lewis Hamilton inn 23 sekunder på Max Verstappen den siste tredelen i Spanias Grand Prix søndag. Dermed tok han sesongens tredje seier.

Da Hamilton var helt i rygg på Verstappen på den 43. av de 65 rundene, måtte nemlig briten inn i pit fordi bremsene gikk varme. Dermed fikk han et ferskt dekksett.

– Jeg var på vei til å kunne prøve å kjøre forbi, jeg var usikker hva jeg skulle gjøre, men hørte på laget, sa Hamilton etter løpet.

Ifølge briten var derimot planen at de skulle bytte dekk to ganger i løpet.

– Det har vært planene hele helgen at vi skulle ha to stopp. Selv om én stopp kanskje ser bedre ut, vet jeg at det er ville vært veldig vanskelig å klare det, sa han.

– Visste det var over

Verstappen gjorde sitt eneste dekkbytte søndag etter 25 runder. Til tross for at avstanden etter britens andre stopp var 23 sekund, tok han stadig innpå, og passerte Red Bull-føreren med sju runder igjen.

– Da de gikk inn for en ny stopp viste jeg at det var over fordi jeg allerede da slet med dekkene. Jeg så at han kom nærmere og nærmere, sa Verstappen etter løpet.

Hamilton leder nå med 15 poeng til Verstappen, som står med én seier denne sesongen, i VM-sammendraget.

Dramatisk fra start

Det ble dramatisk allerede fra start i Barcelona. For 100. gang startet Hamilton i beste startposisjon, men nederlenderen var tøff inn i første sving og kom seg forbi på innsiden.

– Det var en tett start. Etter det var det bare å jage, sa Hamilton.

Briten lå i posisjon til å passere på den 25.-runden, men da valgte Verstappen å gå inn. Til tross for en dårlig pitstopp, holdt han ledelsen etter at Hamilton var inn til pit fire runder etter. Men kun drøyt ti runder senere måtte altså Hamilton igjen inn, et dekkskifte som viste seg å være helt avgjørende søndag.