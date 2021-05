Presset Arsenal-sjef varsler stor ryddejobb

NTB

Mikel Arteta sliter med å overbevise som Arsenal-manager. Selv mener spanjolen at klubben trenger en skikkelig opprenskning i spillerstallen.

Arsenal styrer mot sin svakeste ligaplassering på over to tiår. I tillegg går klubben glipp av europacupspill for første gang siden 1995/96-sesongen.

Arteta ser for seg en hektisk sommer. Får manageren som det vil, blir det store utskiftninger i Arsenal i månedene som kommer.

– Troppen trenger en forandring. Vi begynte allerede i desember med å gjøre noen endringer, og det hadde ikke blitt gjort på flere år. Det sier litt om situasjonen vi har havnet i, sier Arteta før søndagens seriekamp mot nedrykkstruede West Bromwich.

Martin Ødegaard ble i vinter hentet på lån fra Real Madrid. Det er usikkert hvor han spiller neste sesong. Arteta har flere ganger snakket varmt om drammenseren, men ifølge Madrid-pressen er et salg uaktuelt for Real-ledelsen.

Artetas framtid er også et åpent spørsmål. Fotballkjennere i England tror han får en siste sjanse til å heve Arsenal. 39-åringen har ledet storklubben siden desember 2019.

– Jeg tror fortsatt at jeg kan trene et topplag. Internt vet vi hva som har skjedd de siste 18 månedene, og det er bare vi som vet det. Vi vet at vi er i gang med å bygge noe utrolig, sier Arteta uten å utdype nærmere.