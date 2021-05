To assist for Zuccarello i ny Wild-seier

Anaheim Ducks Ryan Miller stanser et skudd fra Minnesota Wilds venstreving Jordan Greenway, (th) i kampen i St. Paul, Minnesota natt til søndag. Foto: AP/Craig Lassig/NTB

NTB

Sluttspillklare Minnesota Wild slo tabelljumbo Anaheim Ducks 4-3 for andre dag på rad natt til søndag. Mats Zuccarello plukket to nye målpoeng i kampen.

Etter at det sto uavgjort da tredje periode var over, gikk spillet til forlengning. Der satte Kirill Kaprizov inn det avgjørende målet etter to minutter og 14 sekunder.

Russeren ble assistert av Matt Dumba og Zuccarello forut for scoringen.

Oppgjørets første nettkjenning ble satt av Anaheim Ducks' Rickard Rakell. Deretter utlignet Jared Spurgeon til 1-1 med assist fra Kaprizov og Kevin Fiala 16 minutter ut i første periode.

I andre periode fikk Wild to mål, der Zuccarello hadde assist på det første. Stillingen sto 3-1 da tredje periode startet. Der fikk Ducks både en redusering og utligning ved henholdsvis Trevor Zegras og Max Comtois.

Mats Zuccarello fikk 17.29 minutter på isen. Nordmannen er oppe i 35 målpoeng (11 scoringer og 24 assist) denne sesongen.

Til uken venter to kamper mot St. Louis Blues. Det er Wilds to siste kamper i årets grunnspill.

Minnesota-laget er nummer tredje med 75 poeng i den vestlige NHL-avdelingen. Det er fem poeng opp til tabelltopp Vegas Golden Knights, mens det skiller ett til toer Colorado Avalanche.

Anaheim Ducks ligger sist i avdelingen med sine 43 poeng.