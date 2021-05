Hovland med i kampen- Ventura klarte ikke cuten

Golfspilleren Kristoffer Ventura i aksjon i West Virginia for to år siden. Foto: Jared C. Tilton / AP / NTB.

NTB

Viktor Hovland (23) avsluttet dagen med en bogey, men er ikke mer enn fem slag bak teten i PGA-turneringen i Charlotte i North Carolina.

Det siste 18. hullet var et vanskelig ett, og utslaget til nordmannen havnet i bunkeren. Heller ikke det andre slaget var helt patent, og da langputten ikke gikk ble det bogey på hullet.

Det betydde at Hovland gikk én over par for dagen, og at han er én under par totalt etter 141 slag.

Det gjorde at han lå på 23.-plass da dagen hans var over, men da var ikke alle spillerne i mål.

Hovland, som ligger som nummer elleve på verdensrankingen, hadde fire bogeyer og tre birdier på dag nummer to i Charlotte.

Tre spillere ligger i delt tet med fem slag bedre enn Viktor Hovland. Det er engelskmannen Matt Wallace og amerikanerne Gary Woodland og Patrick Rodgers.

Kristoffer Ventura klarte ikke den antatte cuten på to over par. Ventura havnet på fire over par etter at han brukte 74 slag på den første dagen, mens det ble 72 slag på dag to etter sju bogeyer og seks birdier.

Ventura lå plassert på delt 97.-plass da det fortsatt gjensto noen spillere ute på banen.