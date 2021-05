Regjeringen fordelte 3,2 milliarder til idretten – høyeste beløp noen gang

NTB

Regjeringa har fordelt 3230 millioner kroner til idrettsformål i 2021. Pengene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Beløpet som fordeles til ulike aktører i idretten, er 369 millioner kroner høyere enn i fjor. Ifølge Kulturdepartementet er tildelingen den høyeste noen gang.

Drøyt 1,5 milliarder kroner går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene.

– Regjeringens fremste prioritering

– Idrettsaktiviteten i lokalsamfunnene i Norge er i stor grad avhengig av anleggsinvesteringer. Slike investeringer er store økonomiske løft for kommuner, idrettslag og foreninger. Tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg er derfor regjeringens fremste prioritering i fordelingen av spillemidler til idrettsformål, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Idrettspresident Berit Kjøll gleder seg over pengene som nå er fordelt.

– På anleggssiden er tildelingen for første gang på mange år så stor at veksten i etterslepet stopper opp og vi får en liten reduksjon som er svært gledelig. For idretten har dette lenge vært et viktig mål, sier hun.

Kulturdepartementets tall viser at tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene er økt med 118 prosent siden 2013.

Varsler ny strategi



Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom, får 420 millioner, mens 150 millioner kroner går til det som omtales som «prioriteringer i idrettsstrategi».

Regjeringen varslet fredag at den i august skal legge fram en ny strategi for norsk idrett.

– Idrettsmeldingen er utsatt og erstattes i første omgang av noen strategiske idrettspolitiske prioriteringer, noe vi fullt ut støtter. Jeg vil berømme regjeringen for at de allerede nå setter av midler til å følge opp prioriteringene som kommer, sier idrettspresident Kjøll.