Her er NFFs plan for 2. divisjon – sikter mot seriestart midt i juni

Kongsvinger er i 2. divisjon denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Norges Fotballforbund ser for seg at sesongen for 2.-divisjonsklubbene kan sparkes i gang midt i neste måned. Det siktes fortsatt mot full sesong.