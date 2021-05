Ødegaard ut med skade da finalen glapp for Arsenal: – Vi er knust

NTB

Martin Ødegaard haltet ut med skade midtveis i 2. omgang da Arsenal måtte se finaledrømmen i europaligaen briste med 0-0 mot Villarreal.

Dermed forsvant klubbens håp om å kvalifisere seg til mesterligaen, og sesongen er spolert for den allerede pressede manageren Mikel Arteta. Arsenal ser ut til å måtte greie seg helt uten europacupspill til høsten.

– Vi er knust, men vi må gratulere Villarreal med finaleplassen. Vi hadde tre store sjanser, de hadde ingen, men de er videre. Jeg synes vi fortjente å vinne, men vi utnyttet ikke sjansene, sa Arteta til BT Sport.

I stedet kunne gamletrener Unai Emery juble med sitt Villarreal-lag og se fram til finale mot Manchester United i Gdansk 26. mai. Den spanske klubben er ubeseiret i sine 14 europaligakamper denne sesongen. Seiersrekken på ni kamper i turneringen ble brutt i Nord-London, men det var intet skår i gleden.

– Arsenal hadde de største sjansene, men vi forsvarte oss godt og kom også til muligheter. Jeg er svært stolt, og jeg synes vi fortjente det, sa Emery, som levde opp til sitt ry som europaligaekspert.

Han er den første som har tatt lag til fem europaligafinaler. Han vant med Sevilla i 2014, 2015 og 2016, men tapte finalen med Arsenal i 2019. Nå har han styrt også «den gule ubåten» til finale.

– Vi skal gi Manchester United kamp om tittelen, sa han.

Pierre-Emerick Aubameyang sto for to stolpetreff, ett i hver omgang. Han var uhyre nær målet Arsenal trengte da han i det 79. minutt knuste to motspillere i lufta på Hector Bellerins innlegg fra høyre og nikket i innsiden av stolpen.

Villarreal-keeper Geronimo Rulli var heldig som ikke ble truffet av returen og styrte den inn, og på streken dukket Raul Albiol opp og beinet ballen unna.

Sjansefattig

Arsenal trengte bare 1-0-seier etter 1-2-tapet i Spania. Ingen av lagene var villig til å ta særlig risiko i spillet i den første omgangen, og det ble en relativt sjansefattig omgang der lagene bare fikk til én avslutning hver mellom stengene.

Villarreal kom til sin før det var spilt fem minutter, da Samu Chukwueze fikk god treff fra hjørnet av 16-meteren og Bernd Leno strakte seg for å slå ballen over.

Arsenals avslutning på mål kom i det 39. minutt. Aubameyangs skudd gikk ganske rett på keeper Rulli, som holdt på å rote det ordentlig til da han lot ballen glippe mellom beina. Han hadde tatt farten av den og greide uten problemer å nå den igjen.

Den største sjansen var Aubameyangs stolpeskudd etter en snau halvtime. Ødegaard fikk ballen tilbake etter et hjørnespark og fant spissen, som selv fikk ballen igjen da Daniel Parejo klarerte det første forsøket dårlig. Aubameyangs skudd gikk stolpe-ut i lengste hjørne.

Arsenal måtte gjøre en endring rett før kampstart da Granit Xhaka ble skadd under oppvarmingen, og det var følge Arteta et hardt slag.

– Det endret våre planer fullstendig. Alt var basert på at Granit skulle spille. Vi var altfor upresise med ballen, trolig på grunn av nerver, sa han.

Frisk start

Arsenal startet friskt i den andre omgangen, og i åpningsminuttene misbrukte Nicolas Pépé og Emile Smith Rowe hver sin gode sjanse.

Pépé fyrte av rett utenfor lengste stolpe da han ble framspilt av Kieran Tierney, mens Smith Rowe prøvde en frekk lobb da keeper Rulli slo et innlegg rett ut til ham. Ballen gikk rett utenfor igjen.

Rett før timen var spilt fikk Ødegaard en smell i ankelen da han ble taklet av Manu Trigueros, og han ble liggende lenge mens han tydelig hadde store smerter. Nordmannen pådro seg en ankelskade under landslagssamlingen i mars og mistet flere kamper etter at han kom tilbake til London.

Noen minutter senere gikk han av banen og overlot plassen til Gabriel Martinelli. Fra benken måtte han se Arsenals siste håp om suksess knuses.

Før kampen var det demonstrasjoner mot Kroenke-familien som eier klubben utenfor Arsenals hjemmebane. Det var omfattende politivakthold.