Välbe gir Røste kamp om styreverv i FIS

NTB

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe vil inn i toppen av Det internasjonale skiforbundet. Hun gir Erik Røste kamp om plassene rundt styrebordet.

Onsdag gikk fristen for å nominere kandidater til vervene som president og styremedlemmer i Det internasjonale skiforbundet (FIS) ut. Nå er listene over aktuelle navn offentliggjort.

Den viser at fire personer ønsker å bli Gianfranco Kaspers arvtaker i rollen som president. Den 77-årige sveitseren gir seg etter å ha vært president siden 1998.

Navnene på de fire som er aktuelle for presidentvervet, kommer ikke som noen overraskelse. Svensk-britiske Johan Eliasch, den tidligere alpinisten Urs Lehmann fra Sveits, svenske Mats Årjes og tidligere FIS-generalsekretær Sarah Lewis har for lengst lansert sine kandidaturer.

20 kandidater til styret

Listen over aktuelle styremedlemmer inneholder 17 navn. Den norske skipresidenten Erik Røste og Jelena Välbe er blant disse. Røste stiller til gjenvalg.

Ved siden av de 17 navnene er Årjes, Eliasch og Lehmann også aktuelle som styremedlemmer dersom de ikke skulle nå opp i presidentkampen.

De øvrige som er aktuelle for styreverv, er: Dean Gosper, Wojciech Gumny, Roman Kumpost, Tzeko Minev, Aki Murasato, Dexter Paine, Ken Read, Flavio Roda, Peter Schöchsnadel, Enzo Smrekar, Franz Steinle, Uusitalo, Eduardo Valenzuela, Michel Vion og Zheng Liangcheng.

Det skal velges 16 styremedlemmer. Disse får alle vervet for en ettårsperiode.

Bakgrunnssjekk

Valget gjennomføres på den digitale FIS-kongressen 4. juni. Der vil hver av de fire presidentkandidatene få ti minutters taletid til å presentere sitt kandidatur. De som er aktuelle for styreverv, får fem minutter til disposisjon.

FIS opplyser at det i tiden som kommer vil bli gjennomført en full bakgrunnssjekk av samtlige navn, for å forsikre seg om at alle er valgbare.

Kongressen, som avholdes digitalt av smittevernhensyn, skal også godkjenne den amerikanske fristilutøveren Hannah Kearney og den finske langrennsløperen Martti Jylhä som utøverrepresentanter den kommende perioden.