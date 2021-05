Thingnes Bø håper på høydehus-mulighet

NTB

Skiskytterstjernen Johannes Thingnes Bø er positiv til å teste simulert høyde og kunne tenkt seg å bytte det ut med samlingsdøgn for å få mer tid til familien.

I slutten av måneden skal idrettstinget avgjøre om man skal oppheve det mangeårige, særnorske forbudet med å bedrive simulert høydetrening. Thingnes Bø og flere med ham mener det er det eneste riktige for at norske utøvere skal få konkurrere på like vilkår med utlendingene.

– Jeg synes først og fremst at det er bra at debatten er kommet opp, og at man ser viktigheten av dette nå som vi har stått i denne pandemien. Det har vært vanskelig nettopp med det å planlegge reiser og formoppbygging i utlandet. Personlig står jeg over høydeopphold av familiære årsaker, fordi det blir for mange døgn borte, så jeg kunne i hvert fall tenke meg å ha muligheten, sier Thingnes Bø til NTB og fortsetter:

– Det er ikke sikkert at jeg hadde benyttet meg av det. Jeg har ikke noe kjennskap til det, så jeg måtte ha testet det og sett om det hadde fungert for meg. Men jeg er absolutt positivt innstilt.

Vrient

Thingnes Bø ser både positive og negative sider ved å åpne opp for bruk av simulert høydetrening, men totalvurderingen hans er at det er riktig å tillate det.

I Norge har høydehus, høydetelt og tilsvarende utstyr vært forbudt siden 2003.

– Du må ta det ved rota, og det er at om det lov for alle utlendingene, så må det være lov for oss også. Det betyr ikke at du blir bedre av å bruke det. Det kan hende at den gode, gamle norske idrettsmodellen er bedre. Men det får det være opp til hver enkelt å finne ut av.

Motstanderne av høydehus har argumentert med at man ikke ønsker å fjerne toppidretten for langt fra barneidretten og samtidig sende et signal om at simulert høyde er greit å bruke for alle aldersgrupper.

– Det er vanskelig å sette de grensene. Jeg tenker vel at om man skal åpne opp for det, så må man åpne opp for alle. Jeg håper og tror at folk har innsikt og ansvar nok overfor egne barn, slik at det i praksis er forbudt om du er under 18 år. Men jeg tror det er vanskelig å håndheve, sier 27-åringen.

– Jeg synes ikke disse spørsmålene skal sette en stopper for at dette blir lov for dem som virkelig trenger det.

Tilpasning

Denne uken startet stryningen og de andre skiskytterne oppkjøringen mot OL-sesongen 2021/22. Der blir høydetrening viktig, ettersom mesterskapet i Beijing går i tynn luft på 1700 meters høyde. Småbarnspappa Thingnes Bø velger likevel å prioritere litt annerledes enn resten av troppen.

– Jeg blir ikke med på samlingen i juni, fordi jeg har et ønske om å være litt hjemme. Men fra august og utover blir det mange høydedøgn, sier han.

I løpet av måneden flytter Thingnes Bø og familien hans til Kongsvinger. Det skjer tidligere enn planlagt, men han mener at han ikke gambler ved å flytte ut av Oslo foran den viktige sesongen.

– Nei, jeg vil få trent som normalt. Jeg har rask tilgang til Oslo og de mulighetene som ligger der. Og når grensene åpner igjen, så er jo favorittanlegget mitt Torsby (i Sverige) rett i nærheten. Der kommer jeg nok til å trene mye. Og så ser jeg på muligheten for å investere i min egen rulleskimølle, men det er noe jeg må se mer på, forteller Thingnes Bø, før han fastslår:

– Jeg kan ikke se noen ting ved Kongsvinger som gjør at jeg ikke skal kunne bli bedre. Da hadde jeg ikke flyttet dit.