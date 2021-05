Guardiola øyner etterlengtet tittel

Manchester City-manager Pep Guardiola er klar for mesterligafinale for første gang på ti år, etter mange skuffelser i semifinaler og kvartfinaler. Her er han i aksjon på sidelinja under returkampen mot PSG. Dave Thompson, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Mesterligaforbannelsen kan være over for Pep Guardiola. Endelig tok han Manchester City til finale, og 29. mai kan han løfte pokalen for første gang på ti år.