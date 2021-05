United avviser at supporterne ble hjulpet inn på Old Trafford

NTB

Manchester United avviser spekulasjonene om at noen av de stadionansatte skal ha åpnet en dør for de mange supporterne som søndag tok seg inn på Old Trafford.

Det skriver klubben i en uttalelse mandag ettermiddag. Søndag ble storkampen mot Liverpool stanset og utsatt på grunn av de massive protestene på Old Trafford og ved spillerhotellet The Lowry.

«Rapportene i aviser og sosiale medier om at demonstranter kunne ta seg inn på arenaen og banen gjennom en port som ble åpnet av klubbens funksjonærer er totalt usanne», heter det i uttalelsen.

United skriver videre at enkelte demonstranter tok seg forbi sikkerhetsbarrieren og deretter klatret over portene i den såkalte München-tunnelen som leder inn til arenaen. Deretter skal de ha åpnet en dør der et hundretalls flere supportere kom seg inn.

En av deltakerne i søndagens protester knuste dessuten døren på en heis for rullestolbrukere og åpnet dermed for at flere kom seg inn på tribunene.

Kan bli straffet

United samarbeider med politiet om å identifisere de som begikk kriminelle handlinger. Klubben skriver videre at den er opptatt av å fortsette dialogen med fansen gjennom supporterforumer og andre egnede kanaler.

Samtidig lover klubben at supportere som utførte voldelige eller kriminelle handleringer, og som lar seg identifisere, vil bli straffet. To politimenn ble skadd, og den ene av dem ble påført et alvorlig kutt i ansiktet etter å ha blitt angrepet med en flaske.

Ifølge det britiske nyhetsbyrået PA skal ikke United-ledelsen ha noen intensjon om å straffe samtlige fans som tok seg inn på arenaen.

Klubbens sanksjonsreglement åpner for å utestengelse enkeltpersoner i et gitt antall kamper eller på livstid.

Usikkert med datoer

Opprøret utenfor Old Trafford startet flere timer før søndagens kamp. Det ble raskt klart at kampen ikke kunne blåses i gang som oppsatt, men lenge ble det uttrykt håp om at den kunne gjennomføres senere på kvelden. Slik ble det heller ikke.

Det er foreløpig ikke klart når oppgjøret mot Liverpool i Premier League kan spilles. Man er inne i en hektisk sluttspurt i sesongen, og det er i utgangspunktet ikke ledige datoer som passer begge lag.

Premier League offentliggjorde søndag kveld en uttalelse der det fremgikk at det jobbes med å kartlegge hvilke datoer som kan være aktuelle. Det kan bety at andre kamper risikerer å bli flyttet for at United og Liverpool skal kunne møtes før sesongen skal avsluttes.

Superliga-opprør

– Informasjon om omberammingen av kampen, samt mulig innvirkning på andre kamper, vil bli kunngjort etter samtaler og enighet med Premier League, opplyser United mandag.

Søndagens opprør, der rundt 10.000 tilskuere antas å ha deltatt, var rettet mot Manchester Uniteds eiere, den amerikanske Glazer-familien. Deres rolle i de havarerte planene om en ny europeisk superliga har skapt harme.

Superliga-planene måtte skrotes etter kun få dager som følge av de kraftige reaksjonene som kom fra omgivelsene. Glazer-familien har i etterkant beklaget beslutningen om at United skulle være del av prosjektet, men unnskyldningen har ikke roet situasjonen nevneverdig.

Uniteds supportere har signalisert at det kan komme nye protester i tiden som kommer.