Karrierebeste for Ruud – ranket som nummer 22 i verden

NTB

Casper Ruud (22) klatrer helt opp til 22.-plass på denne ukens ATP-ranking i tennis. Det er hans beste rankingplassering hittil i karrieren.

22.-plass er to plasser opp fra forrige ukes ranking. Det skjedde til tross for at det ble tap i semifinalen mot Nikoloz Basilashvii fra George i ATP-turneringen i München lørdag. Georgieren vant søndagens finalekamp i turneringen.

– Han spilte ekstremt god tennis, og jeg prøvde å komme meg inn i kampen igjen i annet sett. Men i dag var han et par hakk opp. Jeg følte at han traff på alt, sa Ruud til NTB etter semifinalekampen.

Blant de 20 beste er det ingen forandringer. Serberen Novak Djokovic topper rankingen suverent foran spanske Rafael Nadal.

Denne uken deltar Casper Ruud i ATP-turneringen Madrid Open. Der skal Ruud opp mot 20. rankede Felix Auger-Aliassime fra Canada i 1. runde.

– Alt i alt har jeg hatt en bra uke, og jeg kom til semifinalen. Jeg har bygget selvtillit foran Madrid og de andre turneringene som kommer. Jeg gleder meg til Madrid. Det har ikke vært noen smerter i håndleddet i det siste, og det er veldig positivt. Den første matchen mot Felix blir naturligvis tøff. Han har ansatt Toni Nadal som hjelpetrener, og det kommer til å bli tøft. Det er morsomt å spille mot de unge, og forhåpentlig blir ikke dette den siste kampen mot ham, sa Ruud til NTB.

Casper Ruud kjenner også Toni Nadal svært godt siden han har tilbrakt mye tid på Nadals akademi.