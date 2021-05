Dortmund-sjef om Haaland-ryktene: – Vi kjenner Raiola

Borussia Dortmunds ledere står fast på at Erling Braut Haaland ikke skal selges i sommer. Foto: Swen Pfoertner / DPA via AP / NTB

NTB

Borussia Dortmunds lagsjef Sebastian Kehl anerkjenner at Erling Braut Haaland er blant verdens mest ettertraktede spisser, men er trygg på beholde nordmannen.

Spekulasjonene rundt Haalands klubbframtid fortsetter med uforminsket styrke, og Kehl antyder at hans agent Mino Raiola bidrar til det ved stadig å kommentere situasjonen til stjernespissen.

Fra Dortmund-hold har beskjeden hele veien vært at man ikke ønsker å selge Haaland. Raiola innrømmer at han har fått samme beskjed, men så sent som lørdag uttalte agenten at Europas 14 største klubber alle er interessert i hente målmaskinen fra Jæren.

– Vi kjenner Mino Raiola veldig godt. Det er derfor disse uttalelsene fra ham ikke overrasker oss, egentlig, sier Kehl til tyske Sport1.

– Vi er ikke naive, og vi vet at vi snakker om den sannsynligvis mest «hypede» spissen i verden. Og vi vet også at spekulasjonene ikke vil ta slutt, legger den tidligere Dortmund-spilleren til.

Kehl føler seg trygg på at Haaland fortsetter i klubben også kommende høst. Han har kontrakt med Dortmund til sommeren 2024, og det finnes ingen utkjøpsklausul for spissen som kan utløses i år.

– Jeg forventer at Erling spiller i Borussia Dortmund neste sesong. Han er fullstendig dedikert. Jeg treffer ham hver dag, og jeg kan si at han identifiserer seg fullstendig med klubben, sier lagsjefen.

Dortmund ligger på 5.-plass i 1. Bundesliga og risikerer å gå glipp av Champions League-spill neste sesong. Det vil bety et inntektsfall som kan tvinge klubben til å selge stjernespillere, men ambisjonen er altså å beholde Haaland.