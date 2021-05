Hovland på delt 3.-plass etter storspill i Florida

Viktor Hovland under søndagens avslutningsrunde i PGA-turneringen i Palm Harbor. Foto: Phelan M. Ebenhack, AP / NTB

NTB

Viktor Hovland fortsatte det gode spillet siste dag av i PGA-turneringen i Palm Harbor og endte etter sin 65-runde på delt 3.-plass.

Han gikk avslutningsrunden seks slag under par etter sju birdier og en eneste bogey som kom på nest siste hull. Det var dagens beste runde.

Totalt endte han 13 slag under par. Det var fire slag opp til turneringsvinner Sam Burns og ett slag til Keegan Bradley på 2.-plass.

Hovland delte 3.-plassen med en tredje amerikaner, Cameron Tringale.

– Dette var deilig. Jeg fikk et par fine spretter her og der, og de gode puttene gikk for det meste inn i dag. Det er fortsatt er par ting jeg har lyst til å jobbe med, men det var kult å avslutte turneringen på denne måten, sa Hovland til Eurosport.

Han sa at det ikke har vært stor forskjell i spillet fra de siste turneringene.

– Det er små marginer. Det er ikke bare å spille bra, man skal ha litt flyt også. Det hadde jeg i dag.

Birdieflom

For tredje dag på rad innledet Hovland dagen med en birdieflom. Søndag kom birdiene på 1., 2., 4, og 5. hull. De foregående dagene stoppet det opp der, men søndag kom den femte birdien på 9. hull, den sjette på 14. hull, og den sjuende på 16. hull.

Så langt holdt Hovland seg helt unna bogeyer, men det tok slutt på 17. hull, der han trengte fire slag for å få ballen i hullet. Han misset en parputt fra halvannen meter.

Hovland var på delt 24.-plass halvveis i turneringen og på delt 12.-plass før siste runde. Da klatret han ytterligere, på en dag da birdiene satt langt inne for mange.

Stemning

I helgens turnering var det publikum på plass igjen.

– Det er hyggelig med publikum, det gjør en veldig stor forskjell. Det er rart å spille majorturneringer og så er det ingen utpå der. Dette er ikke en av de større PGA-turneringene, men publikum gjorde at det føltes mye større igjen, sa Hovland til Eurosport.

Kristoffer Ventura var også med i turneringen, men han greide ikke cuten halvveis.

Kommende uke spiller begge nordmennene PGA-turnering i Charlotte, North Carolina.