Hattrick av Bale da Sheffield United ble knust i Sander Berges comeback

Det var Gareth Bales store dag da Tottenham slo Sheffield United i Sander Berges comeback fra skade søndag. Her scorer han det første av sine tre mål. Foto: Justin Setterfield, Pool via AP / NTB

NTB

Sander Berge kom inn ved pause da Sheffield United ble utklasset av Tottenham søndag, til sin første kamp siden desember. Gareth Bale stjal showet.

Det ble en merkedag for den norske landslagsmannen, selv om det endte med et nytt tap for laget hans. Tottenham vant 4-0 etter hattrick av Bale før Son Heung-min fastsatte resultatet.

Berge hadde ikke vært på banen siden han pådro seg en hamstringskade mot Manchester United før jul i fjor. Han måtte gjennom en operasjon, og det tok lenger tid enn håpet å bli helt bra. Nå er han omsider tilbake.

Han startet på benken i London, men kom inn ved pause. Da ledet Tottenham allerede 1-0 etter scoring i det 36. minutt. Harry Kanes innlegg ble halvklarert rett til Serge Aurier, som så Bales løp og lobbet ballen i bakrom. Waliseren lot den sprette en gang, strakk seg og tuppet den i en bue over Aaron Ramsdale.

Spurs-dominans

Det var mest Spurs etter at Berge kom inn. I det 51. minutt jublet Son for scoring, men bare for å få den annullert av VAR. Eric Dier slo ham gjennom fra dypt på egen halvdel, og sørkoreanerens avslutning var utakbar, men han var hårfint offside.

I stedet bidro Son til Bale-scoring nummer to. I det 61. minutt kontret hjemmelaget etter et hjørnespark for Sheffield United. Son vant en duell og slo Bale gjennom. Han hadde flere meter på Chris Basham, slapp ikke stopperen innpå seg og banket ballen i krysset.

Bale fullførte sitt hattrick i det 69. minutt etter en ny assist fra Aurier. Skuddet gikk mellom beina på Basham og flatt i hjørnet.

Topp seks

Allerede med sitt første mål la han Ian Rush bak seg på lista over walisere med flest Premier League-mål, og klatret til 6.-plass alene med 49. Det neste var hans 50., og nå er han oppe i 51. Ryan Giggs topper den lista med 109.

– Det føles som lang tid siden mitt forrige hattrick, så det var hyggelig. Men det viktigste var de tre poengene, sa Bale til Sky Sports.

Son satte punktum et snaut kvarter før slutt da han vendte bort en motspiller og skrudde ballen stolpe-inn fra 20 meter.

Tungt å svelge

Tottenhams midlertidige manager Ryan Mason var fornøyd med at laget slo tilbake etter tapet i ligacupfinalen, men rasende på VAR-dommerne som ikke viste ut gjestenes John Fleck.

Han tråkket på hodet til Giovani lo Celso i begynnelsen av 2. omgang.

– Jeg er sjokkert over at de ikke i det minste sa til dommeren at han skulle se på bildene. Jeg synes det var et soleklart rødt kort, jeg tror ikke jeg har sett et klarere, sa Mason til Sky Sports.

– 4-0 er tøft å svelge, for vi gjorde et ærlig forsøk i 2. omgang. Målene vi slapp inn var kriminelle, sa Basham.

Søndagens oppgjør var nedrykksdømte Sheffield Uniteds femte siste kamp i Premier League.