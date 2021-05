Hovland på delt 12.-plass før siste runde

NTB

Viktor Hovland klatret på listene i PGA-turneringen i Palm Harbor med en runde tre slag under par. Han er på delt 12.-plass før søndagens avslutning.

Som fredag strålte han på de første hullene. Han var tre slag under par etter fem spilte hull. Resten av veien ble det to birdier og to bogeyer.

Hovland er sju slag bak lederduoen Keegan Bradley og Sam Burns, som begge gikk lørdagens runde to slag under par.

Også på 2. runde fredag innledet Hovland forrykende, men greide ikke å følge opp i samme stil. Han var på delt 24.-plass halvveis i turneringen og klatret altså 12 plasser lørdag.

– Jeg synes spillet var stødigere i dag. Jeg føler at jeg slo mange gode putter, men det er ikke alltid de går inn. Greenene er harde og raske, og og slik hullene er plassert kan man ikke gå for mange av pinnene, så det ble mange lange putter, sa han til Eurosport etter runden.

Den norske golfstjernen slo til med birdie allerede på 1. hull. Nye birdieputter rullet inn på 3. og 5. hull, og da var han sju slag under par totalt i turneringen.

Dagens første bogey fulgte på 9. hull, og så ble det mange par før det kom en ny birdie på 15. hull. En bogey på 17. hull ble oppveid av dagens femte birdien på siste hull. Dermed signerte han for en 68-runde etter å ha brukt 69 slag hver av de to første dagene.

Det gjør at Hovland ligger an til en god plassering, selv om det nok blir for langt fram til seierskampen.

Kristoffer Ventura greide ikke cuten halvveis i turneringen.