Chelsea styrer mot mesterligaplass: Havertz-dobbel mot Fulham

Chelseas Kai Havertz (i blått) scorer 1-0-målet mot Fulham. Foto: Justin Setterfield / Pool via AP / NTB

NTB

Chelsea dundrer videre under manager Thomas Tuchel. 2-0-seieren over Fulham gir styrket håp om plass blant de fire beste i Premier League.

Det vil være nok til å sikre Champions League-fotball til høsten. Tuchels statistikk etter at han overtok fra Frank Lampard i slutten av januar, er imponerende.

På 23 kamper står Chelsea med 15 seirer, seks uavgjorte og to tap.

Tuchels tyske landsmann Kai Havertz scoret 1-0 etter ti minutter. Chelsea spilte seg fra egen 16-meter før Havertz utnyttet Mason Mounts assist. Havertz avgjorde kampen kort inn i 2.-omgangen. Han og Timo Werner samspilte før Havertz brukte venstrebeinet til å sikre 2-0.

Kvalitet

– Vi har en rekke kvalitetsspillere i laget, og det gjør det enkelt for oss å skape sjanser. Det første målet mitt ga meg selvtillit, sa Havertz til Sky Sports.

Chelsea spiller returkamp i mesterligaen hjemme mot Real Madrid onsdag, etter 1-1 i Spania.

Lørdag til uka spiller Chelsea borte mot Manchester City borte i Premier League. Det kan være en generalprøve før Champions League-finalen i slutten av måneden. City leder 2-1 etter bortekampen mot Paris Saint-Germain i semifinalen.

Tøft program

15. mai kan Tuchel sikre seg sin første tittel med London-klubben. Da venter FA-cupfinalen mot Leicester.

– Vi har et veldig tøft program. Sesongen har vart nesten ni måneder, og det føles som det aldri er mer enn tre dager til neste kamp. Men vi er glade for å henge med i så mange turneringer, sa Havertz.

Fulham er så godt som nedrykket allerede med fire serierunder igjen å spille. Det er ni poeng opp til sikker plass, og Fulham har også spilt en kamp mer enn Burnley og Newcastle som ligger over degraderingsstreken.

Misbrukt sjanse

Everton rotet det til hjemme mot Aston Villa med 1-2-tap. Det kan ha vært et delvis farvel til europacupfotball neste sesong. Dominic Calwert-Lewin scoret for Everton. Ollie Watkins og Anwar El Ghazi sto for Villas scoringer.

Joshua King fikk snaut ti minutter som innbytter for Everton.