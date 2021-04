Overtidsdrama da Minnesota Wild tapte mot St. Louis Blues

NTB

St. Louis Blues tok skalpen til Minnesota Wild og Mats Zuccarello for andre gang denne uken i en dramatisk NHL-kamp som ble avgjort i spilleforlengelsen.

Blues ledet både 3–0 og 4–2 før Wild satte på turboen i tredje periode og hentet opp ledelsen til 4–4 i kampen som gikk natt til fredag norsk tid.

Kampen måtte dermed avgjøres med spilleforlengelse og der ble Ryan O'Reilly helten for Blues da han satte inn seiersmålet etter 3.43 av ekstraomgangen.

St. Louis Blues vant første periode med 1–0 etter scoring av Sammy Blais, og andre periode med 2–1 etter scoringer av Tyler Bozak og Marco Scandella før Joel Eriksson Ek reduserte for Wild.

I tredje periode reduserte Kevin Fiala for Wild før Ryan O'Reilly økte ledelsen for Blues. Deretter startet Minnesota Wild opphentingen med scoringer av Victor Rask og Kirill Kaprizov. Dermed vant Wild den siste perioden med 3–1 og sørget totalt for 4–4 da den ordinære spilletiden var over.

I spilleforlengelsen nettet Ryan O'Reilly for andre gang i kampen slik at St. Louis Blues igjen slo Minnesota Wild.

Mats Zuccarello noterte seg for 20 minutter og 51 sekunder på isen, med 55 sekunder i powerplay. Han hadde to skudd på mål, men gikk av banen uten målpoeng for andre kamp på rad.