Bruno Fernandes og Edinson Cavani med hver sin dobbel da Manchester United slo Roma 6-2

Ole Gunnar Solskjær kunne glise etter storseieren over Roma.

NTB

Bruno Fernandes og Edinson Cavani ble kampens menn da Manchester United slo Roma 6-2 og skaffet seg et perfekt utgangspunkt til å nå finalen i europaligaen.

Med fire mål å gå på bør den andre semifinalen i Roma kommende torsdag være en ren formalitet for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Roma ga United uventet god motstand før pause og ledet 2-1 i en periode, men de fikk så hatten passet i 2. omgang på Old Trafford.

Edinson Cavani (2), Bruno Fernandes, Paul Pogba og Mason Greenwood scoret alle etter pause da Manchester United utspilte Roma etter alle kunstens regler.

Det lå litt i kortene at United ville vinne. De var storfavoritter.

Roma har skuffet i serie A, ligger på 7.-plass og kom til Old Trafford med 2-3-tap for Cagliari i minnet fra sist helg.

Det gjorde heller ikke saken bedre for Roma at de måtte bytte ut tre spillere før det var spilt 40 minutter. Franske Jordan Veretout forsvant ut med en lårskade allerede før det var spilt fire minutter.

God start

Nevnte Cavani var involvert i mye. I tillegg til to scoringer hadde han to assist, og han var også mannen som skaffet straffesparket som gjorde at Bruno Fernandes gjorde 4-2.

Bare ni minutter var spilt da Manchester United tok ledelsen etter et praktfullt angrep. Paul Pogba startet hele det, og ballen var også innom tomålsscorer Cavani før den havnet hos målmaskinen Bruno Fernandes. Portugiseren avsluttet med å lobbe ballen over Romas keeper Pau Lopez.

Romas Edin Dzeko signaliserer etter 2-1-scoringen. Foto: Jon Super / AP / NTB. Les mer Lukk

Bare fire minutter senere utlignet Roma. En hands på Paul Pogba gjorde at VAR varslet straffespark, og det italienske landslagsspilleren Lorenzo Pellegrini var sikker fra 11-meteren, og det skulle komme mer fra italienerne.

33 minutter var spilt da Roma som gikk opp i 2-1-ledelse etter et fint angrep. Den tidligere Manchester United-spilleren Henrikh Mkhitaryan fant målscorer Pellegrini med en stikker inne i 16-meteren, og Pellegrini fant igjen 35-åringen Edin Dzeko foran mål. Bosnieren nærmest kneet ballen i mål fra kort hold.

Sterk opphenting

I 2. omgang snudde alt. Cavani gjorde to mål i løpet av de første 19 minuttene av 2. omgang, og dermed var kampen snudd. Fernandes fulgte opp med sin andre for dagen med det nevnte straffesparket, og med kvarteret igjen var det Paul Pogba som kunne sette inn 5–2. Innbytter Mason Greenwood satte inn den siste scoringen med fire minutter igjen av ordinær tid.

David de Gea fikk sjansen fra start mellom stengene for Manchester United, mens nevnte Mason Greenwood ble plassert på benken fra start.

Chris Smalling var tilbake på Old Trafford. Han spilte over 300 kamper for Manchester United før han ble lånt ut til Roma.