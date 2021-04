Trøbbel i Suez-kanalen ga problemer for OL-frakten – munnbind, speil og vaffelmiks på vei

NTB

Alt fra speil til munnbind og kaffe sendes til Tokyo for at de norske OL-håpene skal yte på topp i sommerlekene, men problemene i Suez-kanalen ga skjær i sjøen.

Den totale norske lasten er på 2,8 tonn og 26 kubikkmeter, opplyser prosjektkonsulent Bjørn Sigurd Sommerfeldt i Olympiatoppen til NTB.

Den tidligere tikjemperen er en del av en gruppe på fire som har ansvaret for at alt nødvendig utstyr er på plass når lekene i Tokyo begynner 23. juli.

Situasjonen i Suez-kanalen med konteinerskipet Ever Given, som sto fast i slutten av mars, ga en ny utfordring for de ansvarlige for OL-troppens utstyr. Proppen som ble skapt av den seks dager lange stansen, gjorde at planene ble endret.

– Vi måtte endre fra sjø- til flyfrakt, men vi får sendt det vi hadde planlagt å sende. Vi kunne fortsatt sendt det av gårde med skip, men vi gjør ikke det på grunn av usikkerheten. Det blir litt dyrere, men går fint, sier Sommerfeldt til NTB.

Større last

Lasten blir utlevert til Olympic Village, den norske precampen i Fukuoka og til Shinagawa der roerne skal bo. Er man utenfor «IOC-systemet», må man sørge for alt selv: Transport, mat og treningsfasiliteter.

To romaskiner, fire spinningsykler og 20 fysiobenker er blant det som er med på lasset til Japan.

Sommerfeldt opplyser at det blir sendt en god del mer enn i tidligere OL på grunn av koronasituasjonen. Blant annet er det svært strenge regler for import og fortolling av varer til Japan. Meieriprodukter, fisk- og kjøttprodukter kan ikke importeres, og mange varer må forhåndsgodkjennes.

– Kontinuerlige endringer av disse rutinene samt usikkerheten rundt koronasituasjonen gjør arbeidet spesielt krevende. I tillegg kom hendelsen i Suez-kanalen på toppen av det hele, sier Sommerfeldt.

Potetgull og smågodt

I lasten er det gjort plass til blant annet 6000 munnbind og litervis med Antibac, lamper og planter til å pynte opp i utøvernes leiligheter. De 30 speilene skal til hver sin leilighet i Olympic Village.

Potetgull, smågodt, kaffe og havregrøt er blant tingene som skal få alle til å føle seg litt mer hjemme, selv om de vil være snaut 8500 kilometer fra Norge i et ganske mye varmere klima. Vaffelmiks og strømadaptere er også med for å sikre at den klassiske norske vaffelen kommer på bordet.

I slutten av mai vil alt bli sendt av gårde. Fram til da står det pakket og klart på et lager. Sommerfeldt vil være blant de første nordmennene på plass i Tokyo og lander i OL-byen 7. juli.

– Heldigvis er vi i Olympiatoppen vant til å tilpasse oss og takle utfordringer. Vi har troen på at vi skal være så godt forberedt som mulig for å gi norske utøvere, trenere og ledere gode forutsetninger for å prestere i Tokyo, sier han.

Lekene starter 23. juli og varer til 8. august.