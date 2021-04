Karim Benzema-perle berget 1-1 for Real Madrid mot Chelsea

Karim Benzema jubler etter å ha utlignet for Real Madrid i mesterligasemifinalen mot Chelsea. Foto: Bernat Armangue, AP / NTB

NTB

Chelsea skaffet seg et godt utgangspunkt i kampen om mesterligafinale med 1-1 borte mot Real Madrid, men kunne ha vunnet. Karim Benzema berget vertene.

Det var et oppgjør mellom klubben som tviholder på Super League-planene mot den første som bestemte seg for å hoppe av det omstridte prosjektet, og Christian Pulisics bortemål kan vise seg svært viktig for avhopperne.

Chelsea innledet kampen forrykende i øsregnet i Madrid. Pulisic serverte Timo Werner en kjempesjanse før det var spilt ti minutter, og rett etterpå scoret amerikaneren selv ledermålet.

Blåtrøyene så ut til å ha kampen i sin hule hånd, men så viste Karim Benzema hva han kan. Først sendte han et mektig venstrebeinsskudd stolpe-ut oppe i krysset, så avsluttet han et cornertrekk der vertene vant duell etter duell med et volleyskudd i nettaket etter først å ha dempet ballen med hodet.

Etter en forrykende første omgang ble den andre halvdelen en nedtur, fattig på sjanser og dramatikk. Chelsea vant 5-1 i avslutninger på mål, men måtte nøye seg med uavgjort mot et Real Madrid-lag som nå er ubeseiret i 18 kamper i ulike turneringer.

Sjansefest

Mason Mount dro opp den første sjansen med et raid fra egen banehalvdel. Innlegget sneiet en motspiller og dalte ned på hodet til Pulisic ved lengste stolpe. Han nikket tversover til Werner, som var helt alene i målgården. Avslutningen ble litt for nonchalant, og tidligere Chelsea-keeper Thibaut Courtois svarte med en beinparade.

I det 14. minutt skulle det lykkes for Chelsea. Antonio Rüdiger slo en bakromspasning til Pulisic, som gjorde resten selv. Han fikk riktig nok hjelp fra et alt annet enn imponerende hjemmeforsvar.

Raphaël Varane og Nacho jaget amerikaneren inn i feltet, men begge løp inn på streken og stilte seg der, mens de overlot til Courtois å være førsteforsvarer. Pulisic dro enkelt av keeperen og banket ballen i mål via skulderen til Varane.

Chelsea truet med å score flere bortemål på Stadio Alfredo Di Stéfano, der Real Madrid spiller sine hjemmekamper mens mektige Bernabeu er byggeplass. Hadde det ikke vært for Benzema, kunne kampen vært punktert før pause.

Drømmemål

Den franske spissen ga hjemmelaget håp med en soloprestasjon i det 23. minutt, da han vendte opp og sendte et venstrebeinsskudd i stolpen langt utenfor keeper Edouard Mendys rekkevidde.

I det 29. minutt utlignet han på vakkert vis. Toni Kroos tok en kort corner til Luka Modric, og Marcelo la inn. Ved lengste stolpe vant Casemiro i lufta. Eder Militão stusset ballen videre, før Benzema dempet den med hodet og banket nedfallsfrukten over hodet på en dukkende Nacho og i mål.

Det var hans 71. mesterligamål, og dermed deler han 4.-plassen på alle tiders scoringsliste i turneringen med Real Madrid-legenden Raul.

De som trodde festfotballen skulle fortsette etter pause ble skuffet. Da var det langt mellom de minneverdige hendelsene, men Varanes avslutning rett utenfor lengste stolpe i det 89. minutt kunne ha reddet kvelden for vertene.

Returkampen spilles i London 5. mai.