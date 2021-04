Solskjær om superliga-fiaskoen: – Jeg vil fortjene å spille i Europa

NTB

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er tydelig på at han mislikte det havarerte superliga-prosjektet sterkt.

Det var kristiansunderen klar på da han fredag ettermiddag møtte pressen foran helgens Premier League-møte med Leeds.

Ikke overraskende ble denne ukens orkan av kritikk mot Super League-planene raskt et tema. Prosjektet ble lansert sist søndag, og allerede 48 timer senere trakk de seks engelske klubbene seg ut.

Dagen derpå fulgte Milan, Inter og Atlético Madrid etter.

– Jeg er veldig glad for at fansen har sagt sin mening, og at vi har hørt på dem. På en rar måte har det brakt fotballen sammen. Det er viktig. Jeg er supporter selv. Det blir en dag der jeg kommer tilbake og ser på Manchester United. Jeg vil se et United-lag, som kan feile. Jeg likte aldri konseptet uansett, sa Solskjær.

Ingenting uten fansen

Superligaen-planene innebar at tolv klubber skulle være direktekvalifisert for turneringen hvert eneste år. Den ideen likte ikke Solskjær.

– Du må ha den frykten for å feile. Du må fortjene å være der, og jeg har alltid trodd på at du må komme ut av komfortsonen, sa Solskjær.

– Jeg er veldig glad for alle klubbene har erkjent sine feil. At dette var en dårlig idé. Og måten det kom ut på også, tilføyde han.

Massiv kritikk og aksjoner fra fansen bidro til at superliga-prosjektet strandet svært raskt. Solskjær forstår at supporterne ble lyttet til.

– Fotballen er ingenting uten fansen. Det har vi kjent på i mer enn et år. Mens vi snakket om å få fans tilbake på stadion de to siste rundene, fikk vi dette. Forberedelsene til Leeds-kampen ble litt annerledes, men det er en del av å være i denne industrien og i denne klubben, sa United-sjefen.

Svarte om eierne

I kjølvannet av tilbaketoget fra superligaen kom Manchester United-eierne, den amerikanske Glazer-familien, på banen med en unnskyldning til fansen.

Fredag ble Solskjær spurt om han tror Joel Glazer genuint bryr seg om klubben.

– Jeg har sagt det jeg vil si om Super League. Jeg er så glad for at alle eierne og klubbene involvert er enige om at dette var en feil. Jeg har alltid hatt et godt arbeidsforhold til klubben og eierne. Vi snakker sammen, de hører på mine meninger. Vi jobber for å få Manchester United framover.

Manchester United møter Leeds i Premier League søndag.