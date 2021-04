Norsk langrenn sier nei til høydehus

NTB

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund ønsker ikke å oppheve høydehusforbudet, opplyser leder Torbjørn Skogstad til Dagbladet.

– Vår anbefaling til Skistyret er å si nei til høydehus, sier Skogstad til avisen.

I midten av april ble det klart at Idrettsstyret støttet Norges Friidrettsforbunds forslag om å oppheve forbudet. Forslaget skal opp på idrettstinget i mai.

Skogstad understreker at han respekterer at andre idretter tar andre valg.

– Samtidig så er vi tydelig på at dette er en vurdering og verdivalg som vi tar på vegne av norsk langrenn. Simulering av høyde er ikke på noen forbudsliste, så vi har respekt for at andre grener og forbund gjør andre valg enn vi har gjort, sier han.

Norge er alene om å ha et generelt forbud (innført i 2003) mot høydehus, høydetelt eller annet tilsvarende utstyr. Dette er innretninger som gjør at man kan trene og oppholde seg i tynn luft og dermed øke antall røde blodceller.