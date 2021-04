Idretten krever nye lettelser i smitteverntiltakene på trinn to

NTB

Idrettspresident Berit Kjøll mener regjeringens gjenåpningsplan for idretten er utilstrekkelig og ber om ekstra lettelser på trinnet som er varslet i mai.

Trinn to av regjeringens gjenåpningsplan skal etter planen iverksettes i neste måned. I en pressemelding fredag varsler Norges idrettsforbund at man forventer at myndigheten da går lenger i å gi lettelser enn det som så langt har vært kommunisert.

Idrettspresidenten forventer at det kommer gode nyheter både for barne- og ungdomsidretten, breddeidretten for voksne og toppidretten.

Konkret ber Kjøll om følgende:

* Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

* Voksne i utendørs kontaktidretter gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.

* Antallsbegrensningen for organisert trening innendørs for voksne bør økes til 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Videre må det tydeliggjøres at det er mulig for flere grupper á 10/20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig, jf. smittevernveilederen for idrett.

* For både barn/unge og voksne bør idrettslagstilhørighet være avgjørende for aktivitet, ikke kommunetilhørighet: Regler og anbefalinger som begrenser aktivitet til kommunen, bør endres til idrettslaget, siden mange er medlem av et idrettslag i en annen kommune.

* Toppidrettsutøvere og deres støttepersonell må gis unntak fra dagens innreisekarantenebestemmelser etter å ha gjennomført reiser i forbindelse med sitt arbeid.